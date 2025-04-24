Mutual Funds: अपने लिए अच्छा परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? निवेश करने से पहले जानें लें

How to choose Best Mutual Fund: वर्तमान में म्यूचुअल फंड मार्केट में अलग-अलग स्कीमों की भरमार है। इतने सारे विकल्प होने के कारण निवेशकों में मन में उनके लिए अच्छा और सही म्यूचुअल फंड स्कीम चुनना कठीन काम है। लेकिन आज हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आप अपने लिए अच्छा और सही म्यूचुअल फंड आसानी से कैसे चुन सकते हैं क्योंकि सही म्यूचुअल फंड का चयन आपके वित्तीय भविष्य के लिए गेम-चेंजर हो सकता है।

ऐसे चुनें अपने लिए अच्छा परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड

निवेश का लक्ष्य तय करें

निवेश करने से पहले आप सबसे पहले निवेश का लक्ष्य बनाएं कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्यों है। आपका निवेश का लक्ष्य कुछ भी हो सकता है जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, बच्चे की शिक्षा के लिए पैसे जुटाना, रिटायरमेंट की तैयारी या फिर सपनों की छुट्टी मनाना।

निवेश का लक्ष्य चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग-अलग थीम के साथ भी आते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है।

फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस देखें

चूंकि हर म्यूचुअल फंड स्कीम का कोई न कोई फंड मैनेजर होता है इसलिए यह भी देखें की आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं उसका फंड मैनेजर कैसा है, मतलब फंड मैनेजर के पास कितना साल का अनुभव है या इससे पहले उसने कितने फंड्स को मैनेज किया है।

समय सीमा तय करें

अपने निवेश की अवधि के लिए समय-सीमा का आकलन करना जरूरी है क्योंकि अलग-अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी अलग-अलग समय-सीमा में अलग-अलग प्रदर्शन करती हैं।

लिक्विड फंड एक दिन से लेकर तीन महीने तक की अवधि वाली बहुत ही शॉर्ट टर्म वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छा हैं, जबकि अल्ट्रा शॉर्ट-ड्यूरेशन फंड तीन महीने से लेकर एक साल की अवधि के लिए सही हैं।

शॉर्ट-ड्यूरेशन फंड एक से तीन साल तक के निवेश लक्ष्य के लिए है, जबकि हाइब्रिड या बैलेंस्ड फंड तीन से पांच साल की अवधि के लिए अच्छा होते हैं। इसके अलावा इक्विटी फंड पांच साल से अधिक की निवेश अवधि के लिए अच्छे माने जाते हैं।

जोखिम लेने की शक्ति को जांचे

म्यूचुअल फंड निवेश में भी बाजार का जोखिम रहता है इसलिए निवेश करने से पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं।



म्यूचुअल फंड रिटर्न

अपने लिए अच्छा म्यूचुल फंड चुनने से पहले यह जरूर चेक करें कि बीते सालों में उस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं है कि जैसा उस फंड ने पहले परफॉर्म किया है वैसा ही आगे करें लेकिन फिर भी आपको अंदाजा लग जाएगा।

एक्सपेंस रेश्यो

अच्छा परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड चुनने के लिए आपको एक्सपेंस रेश्यो को भी चेक करना चाहिए क्योंकि एक्सपेंस रेश्यो आपके पैसे के मैनेजमेंट के लिए म्यूचुअल फंड द्वारा लिया जाने वाला एनुअल फीस है जिसमें विभिन्न लागतें शामिल हैं, जैसे मैनेजमेंट फीस, डिस्ट्रीब्यूशन फीस इत्यादि।

एक्सपेंस रेश्यो म्यूचुअल फंड के नेट रिटर्न को कम करता है, और इसलिए, आपको ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेश्यो कम हो।