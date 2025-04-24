scorecardresearch
BT TV
सस्ते में बुक हो जाएगा फ्लाइट टिकट, बस फॉलो करें ये यूनिक टिप्स

अगर आप बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए मददगार साबित होगा। हम आपको आर्टिकल में कुछ ऐसे यूनिक टिप्स बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से सस्ते फ्लाइट टिकट खरीद सकते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 24, 2025 14:00 IST
How to get cheapest flight ticket

गर्मियों में घूमने का मन होता है, लेकिन बजट के कारण बहुत लोग फ्लाइट का टिकट नहीं ले पाते। फ्लाइट के टिकट अक्सर महंगे होते हैं। वीकेंड या फिर हॉलिडे के टाइम पर फ्लाइट टिकट के दाम आसमान छूने लगते हैं। हालांकि, अगर कुछ खास टिप्स फॉलो करें तो सस्ती फ्लाइट टिकट मिल सकती है। हम आपको कुछ आसान टिप्स के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप फ्लाइट टिकट को किफायती बना सकते हैं।

जितनी जल्दी हो सके फ्लाइट बुक करें

अगर आप फ्लाइट टिकट को सस्ते में खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपनी यात्रा की तारीख के 2-3 महीने पहले से टिकट बुकिंग पर नजर रखनी चाहिए। जितनी जल्दी टिकट बुक करते हैं उतने बेहतर डील्स मिलने के चांस होते हैं।

वीकडेज पर करें टिकट बुक

आमतौर पर वीकेंड्स पर फ्लाइट टिकट महंगे होते हैं। इसलिए फ्लाइट टिकट हमेशा मंगलवार या बुधवार को बुक करें। इन दिनों एयरलाइन्स रेट्स रिव्यू करती हैं और आपको सस्ती डील्स मिल सकती हैं।

रात की फ्लाइट चुनें

रात में फ्लाइट की कीमतें कम होती हैं, क्योंकि रात के समय यात्रियों की संख्या कम रहती है। इसके साथ ही रात की फ्लाइट्स में आराम भी मिलता है और समय की बचत होती है।

कनेक्टिंग फ्लाइट्स का ऑप्शन चुनें

अगर आप समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं रखते तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स ले सकते हैं। ये डायरेक्ट फ्लाइट्स से सस्ती होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा एक्सट्रा समय लग सकता है।

स्काईस्कैनर जैसी वेबसाइट का इस्तेमाल करें

स्काईस्कैनर जैसी वेबसाइट्स आपको सस्ती फ्लाइट्स ढूंढने में मदद करती हैं। यहां आप भारत से मलेशिया जैसे कई देशों तक की सस्ती फ्लाइट्स आसानी से पा सकते हैं।

ब्राउजर में प्राइवेट मोड का इस्तेमाल करें

कई बार वेबसाइट आपकी सर्च हिस्ट्री के आधार पर कीमतें बढ़ा देती हैं। इनसे बचने के लिए हमेशा प्राइवेट मोड (Incognito Mode) का इस्तेमाल करें। इससे आपको असली और सस्ती डील्स मिलेंगी।

क्रेडिट कार्ड ऑफर्स का लाभ उठाएं

कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स पर ट्रैवल डिस्काउंट मिलते हैं। ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स से आप टिकट बुक करते वक्त एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं।

नॉन-रिफंडेबल टिकट बुक करें

अगर आपका ट्रिप पूरी तरह से कंफर्म है, तो नॉन-रिफंडेबल टिकट बुक करें। ये टिकट रिफंडेबल टिकट से सस्ते होते हैं और आपको अच्छी डील मिल सकती है।

