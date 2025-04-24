स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (Standard Capital Markets Limited) ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। कंपनी अब भारत के बाहर भी अपने बिजनेस को फैलाने की योजना बना रही है। इसका मतलब है कि जल्द ही यह कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना काम शुरू कर सकती है। हालांकि, इसके लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी का इंतजार है।

advertisement

क्या है पूरा मामला?

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) के नियम 30 के तहत कंपनी ने 24 अप्रैल 2025 को स्टॉक एक्सचेंज को एक प्रेस रिलीज़ भेजी है। इस प्रेस रिलीज़ में कंपनी ने बताया है कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है। ये एक्सपेंशन कंपनी की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का हिस्सा है।

RBI की मंजूरी जरूरी क्यों है?

जब भी कोई भारतीय कंपनी विदेश में कारोबार शुरू करना चाहती है, तो उसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से परमिशन लेनी होती है। इसी वजह से स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स को भी अपने इस प्लान को लागू करने से पहले RBI की मंजूरी लेनी पड़ेगी। जैसे ही आरबीआई से मंजूरी मिलेगी वैसे ही कंपनी विदेशों में अपने ऑपरेशन शुरू करने के लिए अगला कदम उठाएगी।

कंपनी क्यों जा रही है इंटरनेशनल?

कंपनी का मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कदम रखने से उसे ज्यादा क्लाइंट्स, नए इनवेस्टमेंट्स और बेहतर ग्रोथ के मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी खुद को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती है, जिससे उसका नाम भारत के बाहर भी जाना जा सके। आपको बता दें कि कंपनी के शेयर का भाव 0.48 रुपये है। इस शेयर ने तीन साल में 500 फीसदी और 5 साल में 1100 फीसदी का रिटर्न दिया है।

