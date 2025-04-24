Pakistan Stock Exchange: भारत ने दिया झटका तो बिखर गया पाकिस्तान का शेयर बाजार! PSX की वेबसाइट भी हुई क्रैश
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट दर्ज की गई है और इस बीच PSX की वेबसाइट भी क्रैश हो गई है। जानिए कितना टूटा पाकिस्तान का बाजार?
Pakistan Stock Exchange: पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर कई कठोर कूटनीतिक कदम उठाए जाने के बाद गुरुवार को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज (Pakistan Stock Exchange (PSX)) में भारी गिरावट दर्ज की गई।
गिरावट के बाद PSX की वेबसाइट भी क्रैश हो गई है। वेबसाइट पर एक बैनर दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कि PSX की वेबसाइट अभी अंडर मेंनटेनेंस में है।
बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के प्रति निवेशकों की प्रतिक्रिया के कारण बेंचमार्क KSE-100 इंडेक्स कारोबार के पहले पांच मिनट में 2.12% या 2,485.85 अंक गिरकर 114,740.29 पर आ गया।
भारत के विदेश मंत्रालय ने कई फैसलों की घोषणा की, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और वाघा-अटारी सीमा को तत्काल बंद करना शामिल है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क (SAARC) ढांचे के तहत वीजा छूट को भी रद्द कर दिया गया है।
बुधवार को भी टूटा था PSX
एक दिन पहले बुधवार को भी PSX में भारी गिरावट आई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 2.6% कर दिया था।
दबाव को बढ़ाते हुए, फिच रेटिंग्स ने कमजोर होते पाकिस्तानी रुपये, राजनीतिक अस्थिरता और कश्मीर में सुरक्षा अशांति पर चिंता व्यक्त की, जिससे निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है।
भारतीय शेयर पर क्या असर?
घरेलू स्तर पर, गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ा, हालांकि निवेशक स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि एसएंडपी 500 से निफ्टी का अलग होना चौंकाने वाला है। एसएंडपी 500 में जहां साल-दर-साल 8.4% की गिरावट आई है, वहीं निफ्टी में 2.27% की तेजी आई है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, अमेरिका में अपेक्षित मंदी, डॉलर की कमजोरी और एफआईआई का निरंतर फ्लो (पिछले छह दिनों में 21,263 करोड़ रुपये) ने भारत के इस बेहतर प्रदर्शन को बढ़ावा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आगे चलकर बाजार को आतंकी हमलों और उसके परिणामों पर भारत की प्रतिक्रिया के समय, प्रकृति और परिमाण के बारे में चिंता होगी। इसलिए, निवेशकों को निवेश करते हुए भी सतर्क रहना होगा।