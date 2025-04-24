scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारशेयर मार्केट से अमीर बनना है? इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो डूबेगा पैसा

शेयर मार्केट से अमीर बनना है? इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो डूबेगा पैसा

Share Market Tips: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए। यह टिप्स आपके पोर्टफोलियो को हरा करने में मदद करेगा।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Apr 24, 2025 15:20 IST
Share Market Tips

कहते हैं कि अगर आप पैसा बचाते हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप पैसा सही जगह लगाते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा चर्चा शेयर मार्केट (Stock Market) की होती है। ये मार्केट जितना फायदेमंद है, उतना ही रिस्की भी। ऐसे में जरूरी है कि आप कुछ खास बातों को समझें, ताकि नुकसान से बचा जा सके।

वही पैसा लगाएं, जो एक्स्ट्रा हो

शेयर बाजार में हमेशा ये सोचकर निवेश (Investment) करें कि पैसा डूब भी सकता है। यानी ऐसा पैसा लगाएं जो आपकी जरूरतों से अलग हो। जो पैसे आपकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं, उन्हें शेयर बाजार में नहीं लगाना चाहिए।

 फाइनेंशियल प्लानिंग का रखें ध्यान

हर किसी की उम्र, इनम और जिम्मेदारियां अलग होती हैं। इसलिए शेयर मार्केट में निवेश से पहले अपनी उम्र, इनकम और रिटायरमेंट गोल जरूर तय करें। अगर आप जवान हैं तो थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सेफ इन्वेस्टमेंट जरूरी हैं।

एक ही स्टॉक पर न लगाएं  दांव

शेयर बाजार में एक बहुत जरूरी नियम है  “Don’t put all your eggs in one basket”। इसका मतलब है कि कभी भी पूरा पैसा एक ही स्टॉक में न लगाएं। हमेशा अलग-अलग सेक्टर और कंपनियों में निवेश करें, जिससे अगर एक में नुकसान हो भी जाए तो दूसरा उसे कवर कर सके।

इंश्योरेंस जरूर रखें

शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) और हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) जरूर लें। इससे अगर मार्केट में घाटा हो जाए तो भी मेडिकल इमरजेंसी या अचानक की जरूरतों के लिए आपके पास बैकअप रहेगा।

सेफ इन्वेस्टमेंट है जरूरी

शेयर बाजार में पैसा लगाते वक्त कुछ हिस्सा सेफ इन्वेस्टमेंट में भी लगाएं। आप पीपीएफ (Public Provident Fund), एफडी (Fixed Deposit) या आरडी (Recurring Deposit) में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां आपको स्थिर रिटर्न मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रटैजी को बैलेंस करेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
