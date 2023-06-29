Twitter का फिर आया नया अपडेट, कैरेक्टर लिमिट 25,000, सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर को मिलेगा फायदा

scorecardresearch
witter ने कैरेक्टर लिमिट को 25,000 कर दिया है। साथ ही यूजर अब कैरेक्टर के साथ इमेज भी एड कर सकेंगे। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी अनाउंसमेंट की है। ट्विटर ने बताया कि इन फीचर्स का फायदा सिर्फ ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर को ही मिलेगा। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इस पर अपने एक ट्वीट कर कहा कि, लॉन्ग फॉर्म पोस्ट में सुधार किया गया है। इससे पहले कंपनी ने 14 अप्रैल को ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए कैरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ाकर 10,000 किया था।

New Delhi,UPDATED: Jun 29, 2023 18:14 IST
Twitter ने कैरेक्टर लिमिट को 25,000 कर दिया है। साथ ही यूजर अब कैरेक्टर के साथ इमेज भी एड कर सकेंगे। कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी अनाउंसमेंट की है। ट्विटर ने बताया कि इन फीचर्स का फायदा सिर्फ ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर को ही मिलेगा। कंपनी के मालिक Elon Musk ने इस पर अपने एक ट्वीट कर कहा कि, लॉन्ग फॉर्म पोस्ट में सुधार किया गया है। इससे पहले कंपनी ने 14 अप्रैल को ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए कैरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ाकर 10,000 किया था। अब ट्विटर पर बोल्ड और इटैलिक जैसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ट्विटर क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन फीचर भी पेश किया था। यानी अब ट्विटर से पैसा भी कमा सकेंगे।

एलन मस्क ने 14 अप्रैल को ट्वीट करते हुए कहा था कि अपने फॉलोअर्स को लॉन्गफॉर्म टेक्स्ट से लेकर घंटों लंबे वीडियो तक किसी भी मटेरियल का सब्सक्रिप्शन ऑफर करने के लिए अप्लाय करें। सेटिंग्स में बस "मोनेटाइजेशन" पर टैप करें। मोनेटाइजेशन से की गई कमाई का कोई भी हिस्सा अगले 12 महीनों तक ट्विटर नहीं लेगा। हालांकि एंड्रॉएड और IOS 30% फीस वसूलता है। ये चार्ज क्रिएटर की इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। वेब पर चार्ज 8% के करीब है। पहले साल के बाद, IOS और एंड्रॉएड फीस 15% तक कम हो जाएगी। इसके अलावा ट्विटर वॉल्यूम के आधार पर उसके ऊपर एक छोटी फीस जोड़ देगा। ट्विटर आपके काम को प्रमोट करने में भी मदद करेगा। मस्क ने कहा हमारा गोल क्रिएटर की समृद्धि को मैक्सिमाइज करना है। किसी भी समय, आप हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़ सकते हैं और अपने वर्क को अपने साथ ले जा सकते हैं। ईजी इन, ईजी आउट।

ट्विटर ने बताया कि फीचर्स का फायदा सिर्फ ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर को ही मिलेगा
ट्विटर ने बताया कि फीचर्स का फायदा सिर्फ ब्लू सब्सक्रिप्शन प्लान लेने वाले यूजर को ही मिलेगा

मस्क 2023 के अंत तक ट्विटर को फाइनेंशियली मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन जैसी कुछ सर्विस को मॉडिफाई किया है। भारत में एंड्रॉयड और IOS वाले मोबाइल यूजर्स के लिए ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस की कीमत 900 रुपए प्रति महीना है। वेब यूजर्स ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस 650 रुपए महीने में ले सकते हैं। ट्विटर जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर वेरिफाइड कॉन्टेंट क्रिएटर्स को पेमेंट करना शुरू करेगी। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने 10 जून को ट्वीट कर इसकी अनाउंसमेंट की थी। एलन मस्क ने ट्वीट में कहा, Twitter कुछ हफ्तों में क्रिएटर्स के रिप्लाई में दिखाए जाने वाले ऐड्स के लिए उन्हें पेमेंट करना शुरू करेगा। क्रिएटर्स को फर्स्ट ब्लॉक में टोटल 5 मिलियन डॉलर (41 करोड़ रुपए) का पेमेंट किया जाएगा।

