Zuckerberg ने Musk का केज फाइट चैलेंज किया स्वीकार, मस्क ने दी सफाई

Zuckerberg ने Musk का केज फाइट चैलेंज किया स्वीकार, मस्क ने दी सफाई

मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग और टेस्ला के CEO एलन मस्क की केज फाइट होने वाली है। जुकरबर्ग ने इस फाइट के लिए टेस्ला के CEO एलन मस्क का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। एलन मस्क के ट्वीट का जवाब देते हुए जुरकबर्ग ने कहा, 'सेंड मी लोकेशन।' यानी मुझे केज फाइट की लोकेशन भेजें। मस्क ने दो शब्दों में इसका जवाब दिया: 'वेगास ऑक्टागन।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 22, 2023 16:09 IST
Zuckerberg ने Musk का केज फाइट चैलेंज किया स्वीकार
Zuckerberg ने Musk का केज फाइट चैलेंज किया स्वीकार

मेटा के CEO Mark Zuckerbergऔर टेस्ला के CEO Elon Musk की केज फाइट होने वाली है। जुकरबर्ग ने इस फाइट के लिए टेस्ला के CEO एलन मस्क का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। एलन मस्क के ट्वीट का जवाब देते हुए जुरकबर्ग ने कहा, 'सेंड मी लोकेशन।' यानी मुझे केज फाइट की लोकेशन भेजें। मस्क ने दो शब्दों में इसका जवाब दिया: 'वेगास ऑक्टागन। मेटा ने हाल ही में ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात कही थी। डेली मेल ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसकी हेडलाइन थी- 'मार्क जुकरबर्ग मास्टरप्लान टु किल ऑफ ट्विटर रिवील्ड।

Also Read: जैक डॉर्सी के आरोपों पर मस्क की सफाई, कानून का पालन करना होगा !

इसके जवाब में मस्क ने लिखा- मैं केज फाइट के लिए तैयार हूं। जुकरबर्ग ने इंस्टा पर रिएक्ट करते हुए लिखा- सेंड मी लोकेशन। मस्क ने कहा: Vegas Octagon। 51 वर्षीय मस्क फिजिकल शेप के मामले में जुकरबर्ग पर भारी हैं। वह South Africa में बड़े हुए हैं। वहां उन्होंने 'रियल हार्ड-कोर स्ट्रीट फाइट्स' में शामिल होने की बात कही थी। वहीं 39 साल के जुकरबर्ग एक एस्पिरेशनल MMA फाइटर हैं जिन्होंने पहले ही जू-जित्सु टूर्नामेंट जीते हैं।

जुकरबर्ग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह पोस्ट किया

उन्होंने हाल ही में मर्फ चैलेंज वर्कआउट को 40 मिनट से कम समय में पूरा किया था। दुनिया के ये दो बड़े कारोबारी क्या सच में वेगास ऑक्टागन में मिलने वाले हैं या ये सिर्फ मजाक है... ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन मस्क की पोस्ट पर कमेंट बॉक्स मजेदार मीम्स से भर गया है। एक यूजर ने मस्क की तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह हल्क की तरह दिख रहे हैं। एक यूजर ने जुरकबर्ग की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया।

एलन मस्क ने जुकरबर्ग को लोकेशन भेजते हुए लिखा- वेगास ऑक्टागन

