जैक डॉर्सी के आरोपों पर मस्क की सफाई, कानून का पालन करना होगा !

भारत सरकार पर ट्विटर (Twitter) के को-फाउंडर जैक डॉर्सी (Jack Dorsey) के आरोपों पर पूछे गए सवाल पर एलोन मस्क ने कहा है कि ट्वीटर कोई अमेरिका की तरह सुपरपावर नहीं है जिस पर किसी भी देश का कानून लागू नहीं होता है। ट्वीटर को अलग-अलग देशों में कानूनों का पालन करना होगा। एलन मस्क (Elon Musk) ने कहा, 'सरकार के निर्देशों और कानूनों का पालन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है.'

advertisement

Also Read: Jack Dorsey के बयान पर देश में भूचाल!

जैक डॉर्सी ने पिछले दिनों भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान कई पत्रकारों के अकाउंट ब्लॉक करने को कहा गया था और ऐसा नहीं करने पर ट्विटर बैन करने की धमकी दी गई थी।

ट्विटर (Twitter) के को-फाउंडर जैक डॉर्सी (Jack Dorsey)

अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार को मुलाकात के बाद एलन मस्क मीडिया से बात कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने जैक डॉर्सी के आरोपों पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया।

Also Read: Twitter के पूर्व CEO के आरोपों का सरकार ने किया खंडन

एलन मस्क ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकारों के अलग-अलग तरह के अपने नियम और कानून हैं, इन कानूनों के तहत रहते हुए हम फ्री स्पीच को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। मस्क ने कहा कि वो फ्री स्पीच के समर्थक हैं।

मस्क ने कहा, 'हम अमेरिका की तरह पूरी दुनिया में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर देश के अलग कानून हैं।

हम कानून के तहत रहते हुए हम फ्री स्पीच को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश करेंगे।