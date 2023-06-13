Twitter के पूर्व CEO के आरोपों का सरकार ने किया खंडन

Twitter के पूर्व CEO के बयान से फिर से फिर मामला गरम हो गया है। हालांकि भारत सरकार ने ट्विटर के पूर्व CEO Jack Dorsey के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री Rajeev Chandrasekhar ने जैक डॉर्सी के दावों पर कहा कि वह सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, 'शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। जैक डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने ट्विटर बंद कर देने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि उस समय भारत सरकार ने कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने का दबाव बनाया था, जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसके साथ ही डॉर्सी ने दावा किया है कि सरकार ने ट्विटर इंडिया के ऑफिस पर छापेमारी की और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की भी धमकी दी थी।

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के बयान को झूठा बताया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा,'जैक डॉर्सी ने जो कुछ कहा है वह सरासर झूठ है। ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जो मानती थी कि उसके लिए भारतीय कानूनों का पालन करना जरूरी नहीं है। भारत सरकार शुरू से ही स्पष्ट रूप से बता रही है कि भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों को भारतीय कानून को मानना होगा।'राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि 2020 से 2022 के बीच ट्विटर कई बार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहा था। उस पूरी अवधि के दौरान कोई भी जेल नहीं गया और ना ही किसी पर छापा पड़ा। आखिरकार ट्विटर ने जून 2022 से कानून का पालन करना शुरू कर दिया।

राजीव चंद्रशेखर ने किया ट्वीट

जनवरी 2021 के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत जानकारियां, यहां तक कि नरसंहार की भी रिपोर्ट आई।यह निश्चित रूप से गलत थीं। भारत सरकार को प्लेटफार्म से गलत जानकारियों को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की कैपेसिटी थी। जैक डॉर्सी के समय ट्विटर का पक्षपातपूर्ण व्यवहार था, उन्हें भारत में प्लेटफार्म से गलत जानकारियों को हटाने में दिक्कत हुई।' उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने डोर्सी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा,'मैंने देखा है कि कैसे देश का लोकतंत्र और आजादी खतरे में है। इससे स्पष्ट होता है कि कैसे पर्दे के पीछे लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।'जैक डोर्सी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, उस समय हमें जानकारी थी कि किसान आंदोलन की फेसबुक और ट्वीटर पर उतनी रीच नहीं आ रही थी, जितनी आनी थी।

