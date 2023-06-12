scorecardresearch
EXCLUSIVE REAL ESTATE SERIES: 3BHK 18 करोड़, 4 BHK 25 करोड़, ये है दिल्ली मेरी जान !

मुबई के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहां जम़ीन स्क्वायर फीट नहीं बल्कि इंच में मापी जाती है। मुंबई को दुनिया का सबसे महंगा रिएल एस्टेट माना जाता है लेकिन अब दिल्ली भी सबको पीछे छोड़ने के लिए बेकरार दिख रही है। दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट में इन दिनों जो तेजी आई है वो अप्रत्याशित है। हाल ही में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने दिल्ली में दो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए । दोनों के दाम काफी ऊंचे रखे गए है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jun 12, 2023 17:04 IST
ये है दिल्ली मेरी जान !

Mumbai के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यहां जम़ीन स्क्वायर फीट नहीं बल्कि इंच में मापी जाती है। मुंबई को दुनिया का सबसे महंगा Real Estate माना जाता है लेकिन अब Delhi भी सबको पीछे छोड़ने के लिए बेकरार दिख रही है। दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट में इन दिनों जो तेजी आई है वो अप्रत्याशित है। हाल ही में Godrej Properties ने दिल्ली में दो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए । दोनों के दाम काफी ऊंचे रखे गए है।

सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली के Connaught Place में बनने वाले गोदरेज के सुपर प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट गोदरेज कनॉट वन की। इस प्रोजेक्ट को लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि इसमें 3BHK की कीमत 15 करोड़-18 करोड़ रखी गई है जबकि 4BHK की कीमत 22-25 करोड़ रखी गई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के सूत्रों ने बिजनेस टुडे बाजार से बात करते हुए बताया कि 3BHK सेगमेंट में डिमांड काफी अच्छी देखी जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि 4BHK प्लैट्स भी तेजी से बिक जाएंगे। गोदरेज कनॉट प्लेस के अलावा कंपनी दिल्ली के Okhla इलाके में गोदरेज प्राइमा नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है जिसमें 3BHK फ्लैट्स की कीमत 6.4 करोड़ है। गोदरेज के ये दोनो प्रोजेक्ट्स लग्जरी सेगमेंट के हैं। आमतौर पर दिल्ली में इतने महंगे लग्जरी फ्लैट्स कभी देखने को नहीं मिले हैं लेकिन कोविड के बाद प्रॉपर्टी के दाम में आए उछाल के बाद लग्जरी सेगमेंट की डिमांड भी बढ़ी है और दाम भी आसमान पर हैं। गोदरेज के अलावा एक और प्रोजेक्ट दिल्ली के Dwarka Sector18 B इलाके में Vegas Gold Island के नाम से लॉन्च हुआ है। जिसको काफी लग्जरी कहा जा रहा है और इसमें भी 4BHK फ्लैट्स की कीमत 5.5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच है।

Delhi में लग्जरी फ्लैट्स की मांग बढ़ी है और दिल्ली के द्वारका जैसे इलाके में लोग रहना पसंद करते हैं

Chawla Realty के Rakesh Chawla का कहना है कि कोविड के बाद दिल्ली में लग्जरी फ्लैट्स की मांग बढ़ी है और दिल्ली के द्वारका जैसे इलाके में लोग रहना पसंद करते हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को खरीद भी रहे हैं। राकेश चावला का कहना है कि पहले लोग लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए Gurgaon और Noida की तरफ रूख करते थे लेकिन अब लोगों को अगर दिल्ली में लग्जरी सोसाइटी का माहौल मिले तो लोग पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। 

इस साल दिल्ली में घर खरीदने का सपना देखने वाले Anurag Singh ने बिज़नेस टुडे बाजार को बताया कि दिल्ली में फ्लैट्स और जमीन के दाम 30 से 50% तक बढ़ चुके हैं। कोविड के बाद दिल्ली की प्रॉपर्टी मार्केट में इतनी तेजी आएगी इसका अनुमान नहीं था लेकिन अनुराग का कहना है कि अब लोग छोटे फ्लैट्स की बजाए हाई राइजिंग सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं और दिल्ली में अगर ये विकल्प मिले तो लोग महंगे घर खरीदने को भी तैयार दिख रहे हैं। वैसे दिल्ली में 18 करोड़, 25 करोड़ के फ्लैट्स नहीं सुने थे लेकिन कोविड के बाद दुनिया बदल चुकी है। रिएल एस्टेट मार्केट में आए उछाल के बाद दिल्ली बाकी शहरों की राह पर है और फ्लैट्स और घरों के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। रिएल एस्टेट की अगली सीरिज में हम बात करेंगे कैसे गुड़गांव में लग्जरी फ्लैट्स की दिवानगी कैसे बढ़ रही है।

दिल्ली के Connaught Place और Okhla इलाके में गोदरेज प्राइमा नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 12, 2023