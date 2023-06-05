इस हफ्ते भारत आएंगे​​​​​​​ OpenAI के CEO , Tweet कर दी जानकारी

Artificial Intelligence (AI) कंपनी, OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम आल्टमैन, भारत समेत 6 देशों की यात्रा पर इस हफ्ते निकल रहे हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि Sam Altman भारत भी आएंगे और भारत में AI के विकास पर बात करेंगे। सैम ऑल्टमेन ने कहा कि "मैं बहुत उत्साहित हूं कि मुझे भारत के जैसे महत्वपूर्ण और आधुनिक देश का दौरा करने का मौका मिल रहा है। भारत एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस यात्रा के माध्यम से गहरा सहयोग और संबंध बनाए रख सकेंगे।'' भारत के अलावा सैम ऑल्टमैन इस समय वर्ल्ड टूर पर हैं।

advertisement

Also Read: भारतीय मूल के अजय बंगा ने वर्ल्ड बैंक की संभाली कमान

सैम ऑल्टमैन अपने खुले विचारों के लिए जाने जाते हैं लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार, सैम ऑल्टमैन ने कह चुके हैं कि उनकी मंगल ग्रह पर जाने और रहने की कोई इच्छा नहीं है और यह भयानक लगता है। उन्हें लगता है कि हमारा होम प्लेनेट यानि पृथ्वी वास्तव में काफी अद्भुत है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बीच OpenAI जनता के लिए एक नए ओपन-सोर्स लैंग्वेज मॉडल लाने पर विचार कर रही है।

​ Sam Altman ने Twitte कर दी जानकारी ​

OpenAI पॉपुलर AI चैटबॉट ChatGPT की पेरेंट कंपनी है। कंपनी ने नवंबर 2022 में दुनिया के लिए ChatGPT अनवील किया था और AI टूल ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। म्यूजिक और पोएट्री लिखने से लेकर निबंध लिखने तक, ChatGPT बहुत सारे कार्यों के लिए एकमात्र समाधान बन गया है।

Also Read: भारत के चक्कर में सऊदी अरब और रूस में क्यों बढ़ रहा है तनाव?