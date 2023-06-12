Indigo में हिस्सा बेचने की तैयारी में राकेश गंगवाल का परिवार, शेयरों में भारी गिरावट

एविएशन सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। Indigo की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के को-फाउंडर Rakesh Gangwal का परिवार कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। गंगवाल ने फरवरी 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने कहा था कि वह अगले पांच साल में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। राकेश गंगवाल का परिवार पांच से आठ फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसकी कीमत 7,500 करोड़ रुपये हो सकती है।

यह पूरी जानकारी सूत्रों की अनुसार मिल रही है, 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक राकेश गंगवाल और उनकी पत्नीShobha Gangwal की इंटरग्लोब एविएशन में क्रमशः 13.23 फीसदी और 2.99 फीसदी हिस्सेदारी है। साथ ही उनके ट्रस्ट Chinkerpoo Family Trust की भी कंपनी में 13.5 फीसदी हिस्सेदारी है।

माना जा रहा है कि गंगवाल परिवार ब्लॉक डील के जरिए इंटरग्लोब में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। शोभा गंगवाल ने फरवरी में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई थी। इस बीच इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 1.55 बजे 2.76 फीसदी गिरावट के साथ 2,393.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

