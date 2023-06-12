scorecardresearch
Indigo में हिस्सा बेचने की तैयारी में राकेश गंगवाल का परिवार, शेयरों में भारी गिरावट

एविएशन सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के को-फाउंडर राकेश गंगवाल का परिवार कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। गंगवाल ने फरवरी 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने कहा था कि वह अगले पांच साल में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। राकेश गंगवाल (Rakesh Gangwal) का परिवार पांच से आठ फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसकी कीमत 7,500 करोड़ रुपये हो सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 12, 2023 15:10 IST
एविएशन सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। Indigo की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के को-फाउंडर Rakesh Gangwal का परिवार कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। गंगवाल ने फरवरी 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने कहा था कि वह अगले पांच साल में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। राकेश गंगवाल का परिवार पांच से आठ फीसदी तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसकी कीमत 7,500 करोड़ रुपये हो सकती है। 

यह पूरी जानकारी सूत्रों की अनुसार मिल रही है, 31 मार्च तक के आंकड़ों के मुताबिक राकेश गंगवाल और उनकी पत्नीShobha Gangwal की इंटरग्लोब एविएशन में क्रमशः 13.23 फीसदी और 2.99 फीसदी हिस्सेदारी है। साथ ही उनके ट्रस्ट Chinkerpoo Family Trust की भी कंपनी में 13.5 फीसदी हिस्सेदारी है।

माना जा रहा है कि गंगवाल परिवार ब्लॉक डील के जरिए इंटरग्लोब में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। शोभा गंगवाल ने फरवरी में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई थी। इस बीच इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में सोमवार को गिरावट देखी जा रही है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 1.55 बजे 2.76 फीसदी गिरावट के साथ 2,393.95 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 12, 2023