Pensioners के लिए ए गुड न्यूज़, इस महीने बढ़ सकती है पेंशन

हायर पेंशन का फायदा (Higher Pension Scheme) लेने वालों के पास इसके लिए अप्लाई करने का 26 जून तक मौका है यानी अगर आपको भी अपने खाते में ज्यादा पैसा चाहिए तो आपके पास कुछ दिन और बचे हुए हैं, इसमें अब तक 12 लाख से भी ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं। पेंशन पाने वालों के लिए अच्छी खबर है, अगर आप भी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से आपको खास सुविधा दी जा रही है, जिसके बाद आपको हर महीने मिलने वाला पैसा बढ़ जाएगा। हायर पेंशन का फायदा (Higher Pension Scheme) लेने वालों के पास इसके लिए अप्लाई करने का 26 जून तक मौका है, यानी अगर आपको भी अपने खाते में ज्यादा पैसा चाहिए तो आपके पास कुछ दिन और बचे हुए है, इसमें अब तक 12 लाख से भी ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं।

EPFO ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसके कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसी वजह से हायर पेंशन स्कीम को शुरू करने का फैसला लिया गया है, 04 November 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के बारे में अहम फैसला सुनाया था, इसके लिए चार महीने के अंदर नया ऑप्शन चुनने को कहा गया था। आपको बता दें अगर आप हायर पेंशन के ऑप्शन को सलेक्ट करते हैं तो ऐसा करने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे की राशि घट सकती है, लेकिन आपकी मंथली पेंशन में इजाफा हो जाएगा, एक्सपर्ट का मानना है कि इस योजना के फायदे और नुकसान दोनों ही है, अगर आपकी नौकरी के कुछ साल बचे हुए हैं तो ऐसे में कर्मचारी का फोकस एकमुश्त मिलने वाले पैसे पर होना चाहिए।

पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था, इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, 2014 को बरकरार रखा था, इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था, साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 फीसदी योगदान करने की अनुमति दी थी, ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है।

