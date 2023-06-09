वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी की हुई शादी, जानिए क्या करते हैं दामाद?

scorecardresearch
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी शादी के बंधन में बंध गई हैं। ऐसे में आपको मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि वित्त मंत्री की बेटी कौन हैं? किससे उनकी शादी हुई है यानि कि उनके दामाद कौन हैं? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे लेकिन जब भी किसी बड़े मंत्री के बच्चों की शादी होती तो अकसर देखा जाता है कि वो बेहद भव्य और आलीशान तरीके से होती है। लेकिन यहां हुआ इसके उल्ट है। वित्त मंत्री की बेटी परकला वांगमयी की शादी बेंगलुरु स्थित घर में बेहद सादगी से संपन्न हुई। बताया जा रहा है कि घर में बेहद सादगी से वित्त मंत्री की बेटी की शादी हुई है, जिसमें परिवार के लोग और दोस्त शामिल हुए। आपको बता दें कि शादी समारोह में कोई राजनीतिक हस्तियां नहीं दिखीं।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Jun 9, 2023 13:33 IST
देश की वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की बेटी शादी के बंधन में बंध गई हैं। ऐसे में आपको मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि वित्त मंत्री की बेटी कौन हैं? किससे उनकी शादी हुई है यानि कि उनके दामाद कौन हैं? तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे लेकिन जब भी किसी बड़े मंत्री के बच्चों की शादी होती तो अकसर देखा जाता है कि वो बेहद भव्य और आलीशान तरीके से होती है। लेकिन यहां हुआ इसके उल्ट है। वित्त मंत्री की बेटी Parakala Wangmayee की शादी बेंगलुरु स्थित घर में बेहद सादगी से संपन्न हुई, बताया जा रहा है कि घर में बेहद सादगी से वित्त मंत्री की बेटी की शादी हुई है, जिसमें परिवार के लोग और दोस्त शामिल हुए। आपको बता दें कि शादी समारोह में कोई राजनीतिक हस्तियां नहीं दिखीं। वित्त मंत्री की बेटी परकला वांगमयी और उनके पति Pratik Doshi की शादी ब्राह्मण परंपरा के अनुसार हुई है। उडुपी अदामारू मठ के संतों ने दोनों नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वित्त मंत्री की बेटी की शादी का वीडियो शेयर किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहीं पास में खड़ी हैं। ज्यादातर यूजर्स ने इस सादगी भरे शादी समारोह की तारीफ कर रहे हैं। 

अब ऐसे में आप वित्त मंत्री की बेटी परकला वांगमयी और उनके पति प्रतीक दोषी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन हैं, करते क्या हैं, आपको बता दें कि परकला वांगमयी पेशे से Multimedia journalist हैं। उन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स के बोस्टन स्थित नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई की है। साथ ही उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में BA और MA किया है। अगर उनके प्रोफेशनल करियर को देखें तो परकला ने लाइव मिंट, द वॉइस ऑफ फैशन और द हिंदू जैसे संस्थानों के साथ काम किया है। व‍ित्‍त मंत्री के दामाद प्रतीक दोषी की बात करें उन्होंने सिंगापुर के मैनेजमेंट स्कूल से ग्रेजुएशन क‍िया है। वह मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान गुजरात के CMO में र‍िसर्च अस‍िस्‍टेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वहीं प्रतीक 2014 से PMO से जुड़े हुए हैं, मूल रूप से गुजरात के रहने वाले दोषी फिलहाल PMO में ऑफ‍िसर ऑन स्‍पेशल ड्यूटी के रूप में काम करते हैं।

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति की बात करें तो उनका नाम Parakala Prabhakar भी काफी लो प्रोफाइल हैं। वे एक जाने-माने अर्थशास्त्री हैं। वो कम्युनिकेशंस सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 से लेकर 2018 तक आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भी काम कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री की बेटी की शादी का वीडियो वायल हो रहा है और यूजर्स सादगी से हुई शादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 9, 2023