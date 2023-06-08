जाने-माने YouTuber, अंकुर वारिकू ने हाल ही ट्वीटर पर अपने वजन घटाने की कहानी सुनाई और कहा कि विटामिन और मिनरल्स प्रोडक्ट्स खाने के बाद उनका वजन 16 हफ्तों में 8 किलो वजन कम कर लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि कैसे उन्होंने हाई-प्रोटीन खाकर, इंटरमिटेंट फास्टिंग और सप्लीमेंट्स लेकर अपने फिटनेस लक्ष्यों को हासिल किया। साथ ही वारिकू ने कुछ लिंक्स भी शेयर किए जहां से आम लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीद पाएंगे।

advertisement

जाने-माने YouTuber अंकुर वारिकू

उन्होंने जिन सप्लीमेंट्स का उल्लेख किया उनमें मट्ठा प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन डी 3, अश्वगंधा, करक्यूमिन, वीआईटीबी और क्रिएटिन थे। पहले थ्रेड में वारिकू ने लिखा कि अगस्त 2013 से मेरा वजन 88 किग्रा से गिरकर 69 किग्रा हो गया। मैं अब तक का सबसे फिट बनने का प्रयास करके इसकी 10वीं वर्षगांठ मना रहा हूं! पिछले 16 हफ़्तों में, मैंने अपनी कमर, गालों की चर्बी से 8 किलो, 4 इंच कम किया है।

TheLIverDoc नाम के एक ट्विटर यूजर ने अंकुर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इसके साथ ही लीवर डॉक नाम के ट्वीटर हैंडल ने लिखा कि कैसे "अंकुर वारिकू दरअसल एक बकवास महाकाव्य सुना रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे ये उत्पाद शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं"।

डॉक्टर ने आगे कहा, "Whey प्रोटीन ख़ास लोगों के लिए है, खास तौर पर - एथलीट, खिलाड़ी, बॉडीबिल्डर, क्रोनिक लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए। ना कि आम लोगों के लिए।

लीवर डॉक्टर ने लिखा कि Whey Protein और अश्वगंधा जरूरत से ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक है।

हालांकि अंकुर वारिकू के ट्विटर थ्रेड को अब तक 1 मिलियन से अधिक व्यूज और 2000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं। कुछ लोग उन्हें ट्रोल्स कर रहे हैं और कुछ लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं।