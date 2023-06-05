Ambani परिवार में आई नन्ही परी का ग्रैंड वेलकम

Ambani परिवार में इस वक्त जबरदस्त जश्न का माहौल है। एक बार फिर Mukesh Ambani का बंगला किलकारियों से गूंज उठा है। अंबानी परिवार के बड़े बेटे आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता दूसरी बार बेटी के पैरेंट्स बने है। ऐसे में पूरा अंबानी परिवार खुशी के मारे झूम रहा है। श्लोका अंबानी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई हैं और नए मेहमान के स्वागत में अंबानी और मेहता परिवार ने पैसा पानी की तरह बहा दिया है। अंबानी परिवार की नन्ही बिटिया के वेलकम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अंबानी और मेहता परिवार घर में आए नए मेहमान की एंट्री बड़े ही धूमधाम से हो रही है। वायरल हो रहे वीडियो में तरह-तरह के गुब्बारे और सजावट के सामान हैं। गाड़ियों से गुब्बारे और सजावट के सामान को निकालकर बंगले के अंदर ले जाते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं 32 लग्जरी गाड़ियों का काफिला श्लोका अंबानी को अस्पताल लेने भी पहुंचा। खुद दादा मुकेश अंबानी और दादी नीता अंबानी अपनी नन्ही परी को घर ले जाने के लिए अस्पताल पहुंचे।

इतना ही नहीं बल्कि प्यारी बुआ ईशा अंबानी भी अपने दोनों ट्विंस बच्चों कृष्णा और आदिया के साथ न्यू बॉर्न भतीजी से मिलने अपने घर पहुंची थीं। इस दौरान मुकेश अंबानी अपनी नातिन आदिया के साथ प्यार भरे पल बिताते नजर आए जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। आपको बता दें कि आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने 31 मई को बेटी को जन्म दिया। इससे पहले 10 दिसंबर 2020 को श्लोका और आकाश पहली बार मम्मी-पापा बने थे। उन्होंने अपने घर में एक बेटे का स्वागत किया था। उनके बेटे का नाम पृथ्वी आकाश अंबानी है। अब एक बेटी के आने से ये परिवार पूरा हो गया है। पृथ्वी को उसकी छोटी बहन मिल चुकी है। इससे पहले कई मौकों पर मुकेश अंबानी अपने पोते पृथ्वी अंबानी के साथ भी क्लिक किए गए।

नन्ही परी का जबरदस्त तरीके से ग्रैंड वेलकम करते हुए अंबानी परिवार (वायरल तस्वीर)

हाल ही में मुकेश अंबानी अपने नन्हे पोते पृथ्वी अंबानी को गोद में लिए सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंचे थे, इस दौरान भी मुकेश की उनके प्यारे पोते पृथ्वी के साथ खास बॉन्डिंग नजर आई थी।

