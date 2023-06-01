Mukesh Ambani के घर फिर आईं खुशियां, आकाश और श्लोका फिर बने पैरेंट्स

देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन Mukesh Ambani के घर के बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। अंबानी परिवार में एक और नन्हा मेहमान आया है। जी हां मुकेश अंबानी के बड़े बेटे Akash Ambani की पत्नी shloka ने बेटी को जन्म दिया है यानि कि एक बार फिर आकाश और श्लोका पेरेंट्स बन गए हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में आकाश और श्लोक को एक बेटा हुआ था, जिसका नाम Prithavi है। इसका मतलब एक बार फिर बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी दादा बन गए हैं।

इस खबर की पुष्टि आकाश अंबानी के दोस्त Dhanraj Nathwani ने की । उन्होंने बताया कि अंबानी परिवार में नया मेहमान आया है। आपको बता दें कि धनराज राज्यसभा सांसद Parimal Nathwani के बेटे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आकाश और श्लोका अंबानी को उनकी नन्ही राजकुमारी के आगमन पर हार्दिक बधाई। ये अनमोल आशीर्वाद आपके जीवन में अपार खुशियां और प्यार लाए। आपको बता दें कि बीते दिनों Nita Mukesh Ambani के नाम पर एक कल्चरल सेंटर की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। जहां श्लोका का बेबी बंप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं थीं। इसके बाद श्लोका के दोबारा मां बनने की खबरें सुर्खियों में लगातार आ रही थीं। अब उन्होंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है।

Akash और shloka की लव स्टोरी की भी बहुत क्यूट है। आकाश और श्लोका दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों की स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से हुई है। खबरों की मानें तो तब तक दोनों एक दूसरे से प्यार का इकरार कर चुके थे। जिसके बाद दोनों ही एजुकेशन पूरी करने के लिए अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की। लेकिन उन्होंने कभी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। श्लोका ने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। जब दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद अपने रिश्ते की जानकारी परिवार को दी। परिवार ने भी पूरी रजामंदी साथ दोनों को अपनाया और आधिकारिक तौर पर दोनों के रिश्ते का एलान किया। आकाश और श्लोका की सगाई मार्च 2018 में हुई थी, वहीं दोनों की शादी 9 मार्च 2019 को हुई थी।

आपको बता दें कि श्लोका अंबानी कारोबारी के साथ-साथ समाजसेवी भी हैं। श्लोका रोजी ब्लू फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने 2015 में ConnectFor नाम से NGO की शुरुआत की थी, जो कि जरूरतमंदों को शिक्षा, भोजन और घर मुहैया कराता है।​​​​ श्लोका के पिता Russell Mehta बड़े हीरा व्यापारी हैं।

