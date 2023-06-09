विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए RBI की खुशखबरी

RBI की अनुमति के बाद भारतीय बैंक अब RuPay प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी कर सकेंगे, इससे विदेश यात्रा करने वालों को पेमेंट करने में आसानी होगी। RBI के इस कदम से विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को पेमेंट का एक नया ऑप्शन मिलेगा। विदेशों में भी उपयोगी होगा RuPay कार्ड, इस प्रीपेड कार्ड का उपयोग ATM, POS मशीन और विदेशों में ऑनलाइन व्यापारियों के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा बैंक विदेश में RuPay डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी कर सकेंगे। जिसका USA भारत समेत इंटरनेशनल लेवल पर किया जा सकता है। RBI गवर्नर के अनुसार बैंकों की तरफ से जारी किए गए RuPay डेबिट कार्ड और CREDIT कार्ड की विदेशों में स्वीकार्यता बढ़ बढ़ेगी। अब केंद्रीय बैंक ने बैंकों को RuPay प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की इजाजत देने का फैसला किया है।

क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन का नया विकल्प, बैंकिंग सेक्टर के जानकार इसे इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े लोगों के सुविधाजनक ऑप्शन बताते हैं जो दूसरे मर्चेट प्वाइंट पर आसानी से इस कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। फॉरेन ज्यूरिडिक्शंस में पेमेंट के ऑप्शन से और मजबूती मिलेगी फॉरेन ज्यूरिडिक्शंस में RuPay प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड होने से पेमेंट के ऑप्शन के रुप में इसकी स्थिति और मजबूत होगी। RuPay NPCI का प्रोडेक्ट है। NPCI देश में रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए जिम्मेदार है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत RBI और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम बनाना का अधिकार हासिल है। RuPay कार्ड्स को लॉन्च करने का मकसद डिजिटल पेमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भर फाइनेंशियल सिस्टम तैयार करना था।

RuPay ने पिछले 7 सालों में कई प्रकार के कार्ड जारी किए RuPay ने पिछले सात सालों में कई तरह के कार्ड जारी किए जो लोगों की अलग-अलग जरुरतें पूरी करते हैं। सरकार की स्कीमों के लिए खास कार्ड के अलावा RuPay क्लासिक, प्लेटिनम और चुनिंदा वेरिएंट कार्ड आम और अमीर लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।

