RBI गर्वनर ने क्यों कहा, महंगाई पर 'अर्जुन की नज़र' की तरह काम करेंगे?

Newsअर्थव्यवस्थाRBI गर्वनर ने क्यों कहा, महंगाई पर 'अर्जुन की नज़र' की तरह काम करेंगे?

भारत के केंद्रीय बैंक ने आज इस वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति यानि महंगाई के पूर्वानुमान को कम कर दिया है,लेकिन ये भी कहा कि महंगाई दर का टॉलरेंस बैंड के अंदर रहना काफी नहीं है, बल्कि इसे और नीचे लाने का लक्ष्य है।

DEV KETAN SETHIA
New Delhi,UPDATED: Jun 8, 2023 15:14 IST
Also Read: RBI ने नहीं बढ़ाई ब्याज दरें, दूसरी बार कोई बदलाव नहीं

अपनी मॉनिटरी पॉलिसी में भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई के टारगेट को 5.2% पूर्वानुमान से घटाकर 5.1% कर दिया है। 

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक सख्ती की गति धीमी हो गई है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि दुनिया भर में मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर है और भारत के लिए, बढ़ती मुद्रास्फीति पर कड़ी और निरंतर निगरानी नितांत आवश्यक है।

Also Read: 2000 और 500 रुपये के नोट पर RBI गवर्नर की बड़ी जानकारी

भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई) अप्रैल में 18 महीने के निचले स्तर 4.7% पर आ गई, जो पिछले महीने में 5.66% थी, मोटे तौर पर खाद्य कीमतों में कमी के कारण इसमें गिरावट देखी गई थी। आरबीआई को उम्मीद है कि रिटेल इनफ्लेशन का टारगेट 4.7 प्रतिशत से कम रहेगा।

हालांकि, दास, जिन्होंने पहले कहा था, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति  को 6%  फिर 4% लक्ष्य तक के टारगेट के लिए  'अर्जुन की नजर' रखेगा।
मई के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े 12 जून को आने वाले हैं। देश की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी 2021 में 4%-अंक के करीब 4.06% पर थी। अप्रैल 2022 में भारत में उपभोक्ता कीमतें आठ साल के उच्च स्तर 7.80% पर पहुंच गई थीं। दास ने कहा कि मुद्रास्फीति की सभी श्रेणियों में दबाव कम हुआ और कोर मुद्रास्फीति अप्रैल में 5.1% पर आ गई।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jun 8, 2023