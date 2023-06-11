Indigo के CEO Peter Albers को मिली नई जिम्मेदारी, IATA के बनाए गए अध्यक्ष

भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन Indigo के सीईओ Peter Albers को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह इस पद पर अगले साल तक बने रहेंगे। बता दें, एल्बर्स मौजूदा अध्यक्ष व रवांडेयर (Rwandair) के सीईओ Yvonne Manzi Makolo का स्थान लेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दुनिया की एयरलाइन का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें करीब 300 विमान कंपनियां हैं, जिनकी दुनिया के एयर ट्रैफिक में करीब 83% की हिस्सेदारी है।

संगठन एविएशन गतिविधियों को सपोर्ट करता है और एविएशन के गंभीर मु्द्दों पर पॉलिसी बनाने में मदद करता है। गौरतलब है, आईएटीए की स्थापना क्यूबा के हवाना में 19 अप्रैल, 1945 को हुई थी। स्थापना के समय आईएटीए में 31 देशों से 57 सदस्य थे, जिसमें से अधिकतर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से थे। आज के समय 120 देशों के 300 सदस्य इस ग्रुप का हिस्सा है। पिछले हफ्ते इस्तांबुल में आयोजित आईएटीए एजीएम में टाटा संस के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए चुना गया है।

कई वर्षों के अंतराल के बाद बोर्ड में एयर इंडिया का शामिल होना भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एयर इंडिया के शामिल होने के बाद आईएटीए में भारतीय पक्ष मजबूत होगा। इसमें पहले ही से इंडिगा भारतीय प्रतिनिधि के रूप में शामिल था। इससे आईएटीए के बोर्ड को भारतीय नजरिए के हिसाब से सुझाव मिलेंगे।

