Sam Altman क्यों है AI रेग्युलेशन के सबसे बड़े पक्षकार, किस चीज से डर रहे हैं सैम?

ChatGPT बनाने वाले Sam Altman आजकल खूब चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल सैम भारत में बिजनेस की संभावनाएं तलाशने के लिए आए हुए हैं। लेकिन एक के बाद एक उनकी मुलाकात और बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में सैम अल्टमैन ने प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात की। इंद्रप्रस्थ इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी में एक कार्यक्रम में ऑल्टमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग काफी अच्छी रही। वो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को लेकर काफी उत्साहित थे।

advertisement

Also Read: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब ये क्या कर डाला?

सवाल - तो आप प्रधानमंत्री मोदी से मिले, आपकी बैठक कैसी रही?

जवाब - ये वास्तव में मजेदार था, वो AI के बारे में बहुत उत्साही थे, हमने उनसे पूछा कि भारत में ChatGPT को इतना गले क्यों लगाया है और भी इतनी जल्दी, कैसे?हमारे लिए ये देखना मजेदार था कि उनके पास इस बारे में बहुत अच्छे जवाब थे। हमने देश के सामने अवसरों के बारे में बात की, देश को क्या करना चाहिए और वैश्विक नियमों के बारे में सोचने की जरूरत है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम कुछ गलतियों को होने से रोक सकें।

यानि कि अल्टमैन ने बताया कि मैंने पूछा कि भारत ने ChatGPT को इतनी जल्दी और इतना ज्यादा क्यों अपना लिया। तो प्रधानमंत्री के पास इसके बारे में शानदार जवाब थे। अल्टमैन ने कहा कि हमने भारत में AI के अवसरों और उसके रेगुलेशन के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री और ChatGPT बनाने वाले सैम अल्टमैन के बीच यह मीटिंग ऐसे समय हुई है जब भारत सरकार AI को रेगुलेट करना चाहती है। लेकिन आपको इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा भी जानना चाहिए। क्या आपको पता है OpenAI बनाने वाले सैम खुद ChatGPT पर कितना विश्वास करते हैं?

ChatGPT बनाने वाले Sam Altman आजकल खूब चर्चा में बने हुए हैं

उनका साफ कहना है कि मैं ChatGPT के जवाबों पर कम भरोसा करता हूं जबकि दुनिया के किसी दूसरे व्यक्ति के जवाब पर ज्यादा। उनका कहना है कि Wikipedia के मुकाबले सर्च वैल्यू के मामले में ChatGPT पिछड़ा हुआ है। इतना ही नहीं ChatGPT बनाने वाले अल्टमैन से ये भी पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते विकास से नौकरियां भी जाएंगी? सुनिए क्या आया उनका जवाब, सैम अल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंसानों की नौकरियां छीनने की संभावना को स्वीकार किया है। हर तकनीकी क्रांति नौकरी में बदलाव लाती है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है कि AI में तेजी आने से इंसानों के लिए ढेर सारी नई नौकरियां भी पैदा होंगी। सैम अल्टमैन का हर के जवाब सुर्खियां बन हुआ है। उनका साफ मानना है कि भारत AI इनोवेशन का सेंटर है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया में सबसे ज्यादा बदलाव वाली तकनीक साबित हो सकती है। भारत को AI के साथ विकास करते देखना एक खुशी की बात होगी।

Also Read: नौकरियां जाने वाली हैं: सैम आल्टमैन की बड़ी चेतावनी