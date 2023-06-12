कोविन पोर्टल का डाटा हुआ लीक? सरकार ने इंकार किया

आज कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया की Cowin पोर्टल से सावर्जनिक डेटा लीक हो गया है.लेकिन सरकार ने इसे इंकार किया है।

आपको बता दें की Cowin पोर्टल एक सरकारी पोर्टल है जिसे कोरोना काल में शुरू किआ गया था. इस पोर्टल का इस्तेमाल कोरोना की वैक्सीनेशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए किया जाता है. रजिस्ट्रशन के लिए नाम और कुछ जानकारिया भरनी होती है.

सोमवार की शुरुआत होते ही मलयाला मनोरमा न्यूज़ पेपर ने डाटा लीक की बात प्रकाश में लायी. साथ ही TMC के प्रवक्ता द्वारा ट्वीट कर दावा किया गया कि Cowin पोर्टल पर दी गई डिटेल्स लीक हो गई है।

कुछ और ट्वीटर हैंडल्स द्वारा इसमें टेलीग्राम के बोट द्वारा जानकारी समझा करने की बात कही गयी. कुछ अन्य यूजर्स ने दावा किया है कि यह अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक है. हालांकि इसके बाद सरकारी सूत्र ने बताया कि कोविन पोर्ट्ल डेट ऑफ बर्थ और घर का पता कलेक्ट नहीं करता है और ये दावा गलत है।

टेलीग्राम के बोट द्वारा डिस्प्ले की गई जानकारी में नाम, पता, पर्सनल मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर और पासपोर्ट डिटेल्स आदि शामिल हैं. इस डिटेल्स को लेकर दावा किया है कि ये कोविन वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की पर्सनल डिटेल्स है.

हालांकि बिज़नेस टुडे बाजार टेलीग्राम के बोट द्वारा शेयर जानकारी की पुष्टि नहीं करता हैं

Cowin पोर्टल सिर्फ यूजर्स की फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या फिर प्रिकॉशन डोज की जानकारी स्टोर करता है. सूत्रों ने साथ ही बताया की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, लीक्स को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर रहा है. साथ ही इस जानकारी की जांच की जा रही है.

