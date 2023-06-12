Google pay ने शुरू की नई सर्विस, अब बिना कार्ड भी UPI पिन सेट कर सकेंगे यूजर्स

Google Pay UPI Service आधार बेस्ड UPI सर्विस के साथ अब गूगल पे यूजर्स बिना डेबिट कार्ड इस्तेमाल किये अपना पिन सेट कर पाएंगे। आधार बेस्ड UPI का इस्तेमाल करने के लिए आपको आधार और बैंक के साथ उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप Google Pay का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। गूगल पे अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर लेकर आया है। पेश की गई नई सर्विस सर्विस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अपने आधार नंबर का इस्तेमाल करके UPI के लिए रजिस्ट्रेशन को आसान बनाती है। गूगल पे के मुताबिक आधार बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करके लाखों भारतीय यूजर्स का काम आसान बनाना है।

एक नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत में 40 करोड़ से अधिक लोग डिजिटली लेन-देन करते हैं। भारत में किराना, ऑनलाइन फ़ूड डिलीवरी और टूरिज्म जैसे कई बड़े सेक्टर में 80 फीसद से ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किये जाते हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी जांनकारी दी गई है कि PhonePe, Google Pay, Paytm और Cred का UPI-आधारित पेमेंट में 95% से अधिक बाजार हिस्सेदारी है।

हाल ही में आधार बेस्ड UPI सर्विस के साथ अब गूगल पे यूजर्स बिना डेबिट कार्ड इस्तेमाल किये अपना पिन सेट कर पाएंगे।फ़िलहाल ये सुविधा सिर्फ बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए उपलबध है। UIDAI के डेटा के मुताबिक भारत में 99.9 फीसदी से भी ज्यादा वयस्क अबादी के पास आधार कार्ड है और वे महीने में कम से कम एक बार इसका यूज करते हैं। आधार बेस्ड सर्विस के बाद आपको अपने ATM कार्ड से पिन सेट करने का छुटकारा मिलेगा। आधार बेस्ड UPI का इस्तेमाल करने के लिए आपको आधार और बैंक के साथ उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यूजर्स गूगल पे पर डेबिट कार्ड या फिर आधार बेस्ड UPI अनबोर्डिंग के बीच सेलसेक्ट कर पाएंगे। आधार का ऑप्शन चुनने के बाद आपको अपने आधार कार्ड के स्टार्टिंग के 6 डिजिट को इंटर करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP आएगी। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे।

