पैसे रखें तैयार! आने वाला है SME सेगमेंट का बड़ा आईपीओ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में निवेश का मिलेगा मौका

Adcounty Media India IPO: डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अपना पहला पब्लिक ऑफर यानी IPO ला रही है। ब्रांड प्रमोशन की दुनिया में तेजी से उभर रही कंपनी Adcounty Media India Limited का आईपीओ ओपन हो रहा है। यह इश्यू SME सेगमेंट में आएगा। इसे BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया जाएगा। कंपनी इस IPO के जरिए ₹50.69 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है।

आइए, Adcounty Media India IPO के बारे में विस्तार से जानते हैं।

कब खुलेगा आईपीओ

Adcounty का IPO 27 जून 2025 से 1 जुलाई 2025 तक खुला रहेगा। इसके शेयरों का अलॉटमेंट 2 जुलाई को किया जाएगा। 4 जुलाई 2025 को शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है।

कितना करना होगा निवेश?

IPO के तहत शेयरों का प्राइस बैंड ₹80 से ₹85 तय किया गया है। एक लॉट में 1600 शेयर होंगे। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹1,28,000 निवेश करना होगा। अगर आप शेयर कटऑफ प्राइस ₹85 पर खरीदते हैं, तो यह राशि करीब ₹1,36,000 हो जाएगी। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (HNI) निवेशकों के लिए न्यूनतम दो लॉट यानी 3,200 शेयर का निवेश जरूरी है।

क्या करती है कंपनी?

Adcounty एक ब्रांडटेक कंपनी है। यह डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में काम करती है। यह कंपनी अपने क्लाइंट्स को ब्रांड प्रमोशन से लेकर परफॉर्मेंस-बेस्ड कैंपेन तक की सर्विस देती है। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO), सोशल मीडिया मार्केटिंग, और पे-पर-क्लिक (PPC), कॉस्ट पर लीड (CPL), कॉस्ट पर इंस्टॉल (CPI) जैसी सर्विस शामिल हैं।

कंपनी के पास हैं ये क्लाइंट

कंपनी का अपना प्रोग्रामेटिक एडवरटाइजिंग टूल ‘BidCounty’ है, जो ब्रांडिंग और लीड जनरेशन दोनों में मदद करता है। इसके साथ ही कंपनी ShareChat, Zepto, Policy Bazaar, Fi.Money जैसी बड़ी कंपनियों के साथ भी काम कर रही है।

ये हैं कंपनी के प्रमोटर्स

इस कंपनी के प्रमोटर आदित्य जांगिड, अभिनव जैन, डेल्फिन वर्गीस, चंदन गर्ग, वर्तिका डांगायच और Innovana Thinklabs Ltd हैं. IPO से पहले प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 89.14% थी, जो इश्यू के बाद घटकर 65.51% हो जाएगी।

कहां होगा आईपीओ फंड का इस्तेमाल

Adcounty इस इश्यू से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल अपनी तकनीक को बेहतर करने, वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने और कंपनी के विस्तार के लिए करेगी। इसका फोकस देश और विदेश दोनों में अपना दायरा बढ़ाने पर है।