EPFO Update: अब ATM और UPI से भी निकालेंगे PF का पैसा, नहीं भरना होगा फॉर्म
EPFO धारकों के लिए बड़ा अपडेट आया है। ईपीएफओ में जल्द ही एटीएम और यूपीआई के जरिये पैसे निकाल पाएंगे। आइए, जानते हैं कि यह सुविधा कब से शुरू होगी।
EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब PF पैसा निकालने का तरीका और आसान बनाने की तैयारी में है। अब आपको लंबा-चौड़ा फॉर्म भरने या कई दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जल्द ही आप अपने PF अकाउंट से भी पैसे वैसे ही निकाल सकेंगे, जैसे ATM कार्ड से या UPI ऐप से खाते से पैसे निकालते हैं।
कैसे मिलेगा ये नया फायदा?
EPFO एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसमें PF खाते को बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा। जब ये लिंक हो जाएगा तो आप सीधे ATM या UPI के ज़रिए अपना PF बैलेंस चेक कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर कुछ पैसा निकाल भी सकेंगे।
इस सुविधा के जरिए आप अपने PF का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। सरकार चाहती है कि रिटायरमेंट के लिए आपकी सेविंग बनी रहे। इसलिए सिर्फ एक तय रकम तक की निकासी की अनुमति दी जाएगी।
कब शुरू हो सकती है ये सुविधा?
अभी तक कोई पक्की तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन सरकार के सूत्रों के मुताबिक ये नई सुविधा जुलाई 2025 से शुरू हो सकती है। फिलहाल PF खातों को बैंक खातों से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है।
अभी PF कैसे निकाला जाता है?
अभी किसी को PF निकालना होता है तो उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। फिर EPFO उस फॉर्म को प्रोसेस करता है और कुछ दिनों में पैसा भेजता है।
हालांकि, हाल में सरकार ने ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा शुरू की थी, जिससे छोटे क्लेम 3 दिन के अंदर निपटाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी फॉर्म भरना जरूरी होता है।
अब ₹5 लाख तक का क्लेम होगा आसान
सरकार ने PF निकासी की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। पहले ये सिर्फ ₹1 लाख थी। इसका मतलब है कि अब ₹5 लाख तक की रकम बिना किसी मैनुअल जांच के सीधा खाते में मिल सकती है।
EPFO में हुए ये बदलाव
- PF क्लेम करते वक्त अब चेक या पासबुक की फोटो अपलोड नहीं करनी पड़ेगी।
- बैंक डिटेल बदलने के लिए अब कंपनी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी।
- सिर्फ आधार से ही सारा वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा।