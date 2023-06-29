Apple ने भी बनाया रिकॉर्ड, कंपनी का स्टॉक करीब 190 डॉलर का हुआ, मार्केट कैप भी 3 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंचा

America की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी Apple का शेयर 28 जून को रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। एप्पल का शेयर 1.19 डॉलर यानी 0.63% बढ़कर 189.25 डॉलर पर बंद हुआ था। इसके साथ ही एपल का मार्केट कैप भी करीब 3 ट्रिलियन डॉलर ($2.98 ट्रिलियन) के पास पहुंच गया है। रिफाइनिटिव डेटा के अनुसार, यह एप्पल के शेयरों के लिए लगातार दूसरा रिकॉर्ड हाई लेवल है। एपल ने अभी तक 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ ट्रेडिंग सेशन क्लोज नहीं किया है। 3 जनवरी 2022 को इंट्रा-डे ट्रेडिंग में एप्पल का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पहुंच गया था और ट्रेडिंग सेशन क्लोज होने पर उस लेवल के नीचे आ गया था। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल के शेयरों में लेटेस्ट बढ़त इस साल वॉल स्ट्रीट की कई टेक्नोलॉजी से जुड़ी दिग्गज कंपनियों के मजबूत रिबाउंड के बाद आई है।

फेडरल रिजर्व जल्द ही अमेरिकी ब्याज दरों को कम कर सकता है और आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भविष्य अच्छा हो सकता है। यही वजह है कि एपल के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। 2023 में अब तक एप्पल के शेयर में 46% की तेजी देखने को मिली है। इसी टाइम ड्यूरेशन में Nvidia का शेयर 185% बढ़ा है। इसके साथ ही Nvidia 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की स्टॉक मार्केट वैल्यू को पार करने वाली पहली चिप मैकर कंपनी भी बन गई है।

इस साल टेस्ला और मेटा का शेयर अब तक दोगुना से भी ज्यादा बढ़ा है। वहीं 2023 में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में 40% की तेजी आई है। एप्पल ने 5 जून को दुनिया का सबसे महंगा मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट 'एपल विजन प्रो' लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 2.88 लाख रुपए है। तब एप्पल ने अपनी एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस-WWDC23 में हेडसेट के अलावा अन्य कई प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे। इस इवेंट के बाद से ही एप्पल के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। एप्पल ने मई में अपनी हालिया तिमाही रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें कंपनी ने यह बताया था कि उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी यह रिजल्ट एनालिस्टों की एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा था। स्टॉक बायबैक के एक स्टेडी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स ने ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितता के समय में निवेशकों के बीच एक सेफ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के रूप में अपनी इमेज को मजबूत किया है। एप्पल के शेयरों में हालिया तेजी ने कंपनी की भविष्य की कमाई के बारे में एनालिस्टों के अनुमान को पीछे छोड़ दिया है। रिफाइनिटिव डेटा के अनुसार, एपल का स्टॉक अब एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के लगभग 29 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो फरवरी 2022 के बाद से इसका हाईएस्ट मल्टीपल है।

