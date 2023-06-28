Zuckerberg के साथ फाइट के लिए Musk कर रहे ट्रेनिंग, Lex Fridman ने किया तस्वीर शेयर
मेटा के CEO Mark Zuckerberg और टेस्ला के CEO Elon Musk की केज फाइट होने वाली है। इस फाइट से पहले एलन मस्क पॉपुलर पॉडकास्टर और AI रिसर्चर लेक्स फ्रिडमैन के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसकी तस्वीर फ्रिडमैन ने ट्विटर पर शेयर की है। फ्रिडमैन ने मस्क की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने कल अचानक कुछ घंटों के लिए एलन मस्क के साथ ट्रेनिंग सेशन किया। मैं उनकी स्ट्रेंथ, पावर और स्किल से बेहद प्रभावित हूं। एलन और मार्क को मार्शल आर्ट करते हुए देखना वास्तव में इंस्पायरिंग है। इससे पहले फ्रिडमैन ने मार्क जुकबर्ग के साथ भी ट्रेनिंग का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, 'ये मेरे और मार्क जुकरबर्ग जू-जित्सु की ट्रेनिंग का वीडियो है। मैं एलन मस्क के साथ भी ट्रेनिंग के लिए उत्सुक हूं।
मेटा के CEO Mark Zuckerberg और टेस्ला के CEO Elon Musk की केज फाइट होने वाली है। इस फाइट से पहले एलन मस्क पॉपुलर पॉडकास्टर और AI रिसर्चर Lex Fridman के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसकी तस्वीर फ्रिडमैन ने ट्विटर पर शेयर की है। फ्रिडमैन ने मस्क की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'मैंने कल अचानक कुछ घंटों के लिए एलन मस्क के साथ ट्रेनिंग सेशन किया। मैं उनकी स्ट्रेंथ, पावर और स्किल से बेहद प्रभावित हूं। एलन और मार्क को मार्शल आर्ट करते हुए देखना वास्तव में इंस्पायरिंग है। इससे पहले फ्रिडमैन ने मार्क जुकबर्ग के साथ भी ट्रेनिंग का एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, 'ये मेरे और मार्क जुकरबर्ग जू-जित्सु की ट्रेनिंग का वीडियो है। मैं एलन मस्क के साथ भी ट्रेनिंग के लिए उत्सुक हूं।
Also Read: Supertech के CMD RK Arora को ED ने किया गिरफ्तार
एलन और मार्क दोनों को मार्शल आर्ट की जर्नी पर जाते हुए देखना इंस्पायरिंग है। मेटा ने ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात कही थी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट पब्लिश की, इसकी हेडलाइन थी- 'मार्क जुकरबर्ग मास्टरप्लान टु किल ऑफ ट्विटर रिवील्ड। इसके बाद मारियो नाफवाल नाम के एक ट्विटर हैंडल से जुकरबर्ग के नए प्लेटफॉर्म से जुड़ी और डीटेल्स शेयर की गई। मारियो नाफवाल को एलन मस्क फॉलो भी करते हैं। इसमें कहा गया कि मेटा के नए ऐप का नाम 'थ्रेड' हो सकता है। मेटा वही कंपनी है जिसने स्नैपचैट, टिकटॉक, स्टम्बलअपॉन, फोरस्क्वेयर, बेरियल और क्लबहाउस की कॉपी की।
वहीं 39 साल के जुकरबर्ग एक एस्पिरेशनल MMA फाइटर हैं जिन्होंने पहले ही जू-जित्सु टूर्नामेंट जीते हैं। उन्होंने हाल ही में मर्फ चैलेंज वर्कआउट को 40 मिनट से कम समय में पूरा किया था। दुनिया के ये दो बड़े कारोबारी क्या सच में वेगास ऑक्टागन में मिलने वाले हैं या ये सिर्फ मजाक है, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन मस्क की पोस्ट पर कमेंट बॉक्स मजेदार मीम्स से भर गया है। एक यूजर ने मस्क की तस्वीर पोस्ट की जिसमें वह हल्क की तरह दिख रहे हैं। एक यूजर ने जुरकबर्ग की ट्रेनिंग का वीडियो शेयर किया। दो फाइटर एक केज यानी पिंजरे के भीतर कई तरह की फाइट टेकनिक्स का इस्तेमाल कर कॉम्पिटिशन करते हैं। यह केज आमतौर पर एक ऑक्टागन रिंग होती है और इस फाइट का विनर वो होता है जो फिजिकल रूप से अपने अपोनेंट पर हावी हो जाता है।
Also Read: Meta का बड़ा एक्शन, कनाडा में फेसबुक-इंस्टाग्राम पर नहीं दिखेंगी न्यूज