Adani Gas ने बनाया नया प्लान, 10 सालों में करेगी 20,000 करोड़ का निवेश

अरबपति कारोबारी Gautam Adani के Adani Group और फ्रांस की दिग्गज एनर्जी कंपनी Total Energy के ज्वाइंट वेंचर (Joint Venture) अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (Adani Total Gas Limited) की ओर से एलान किया गया है कि कंपनी अगले 8 से 10 सालों में 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपये का निवेश देश में सीएनजी और घरों में पाइप के जरिए भेजी जाने वाली गैस पीएनजी के इन्फ्रास्ट्रक्चर में करेगी। कंपनी के सीएफओ की ओर से ये जानकारी दी गई है। अदाणी टोटल गैस के पास देश में 52 लाइसेंस हैं जिसके तहत कंपनी कुल 124 शहरों में घरों को पीएनजी उपलब्ध कराती है।

advertisement

Also Read: Adani Enterprises और Adani Green को लेकर हुई बड़ी डील

कंपनी के पास करीब 7 लाख घरेलू उपभोक्ता है। साथ ही 460 सीएनजी पंपों का एक नेटवर्क भी है। देश में तेजी से गैस की मांग में इजाफा हो रहा है। वहीं, सरकार का फोकस भी स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने पर है। इस कारण देशभर में इंडस्ट्री और लोगों की गैस की खपत में इजाफा हो रहा है। कंपनी के सीएफओ पराग पारेख की ओर से कहा गया कि लंबी अवधि में हमारा रुख गैस सेक्टर को लेकर काफी आशावादी है। प्रदूषण को नियंत्रित करना एक बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि गैस अधिक सुरक्षा, ग्राहक विश्वास और वितरण सुविधा के साथ एक पसंदीदा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनी हुई है।

Adani Group और Total Energy के Joint Venture का एलान किया गया है

अदाणी टोटल गैस लिमिटेड की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 में गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 1150 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। एजीटीएल के सीईओ Suresh P Mangalani ने कहा कि कंपनी 7 से 10 सालों में 1800 सीएनजी स्टेशनों का निर्माण करने वाली है। हम देश के लभगभ सभी भूभागों में घरों तक पाइप से नेचुरल गैस पहुंचाने की इच्छा रखते हैं।

Also Read: Bajaj -HDFC जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए फिर तैयार है Jio, Jio फाइनेंशियल सर्विसेज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू