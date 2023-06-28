Adani Enterprises और Adani Green को लेकर हुई बड़ी डील

Adani Enterprises और Adani Green में आज बड़ी ब्लॉक डील हुई है, इन दोनों शेयरों में आज तेजी देखने को मिली।जानकारी के मुताबिक GQG पार्टनर्स, IHC ग्रुप और अन्य निवेशकों ने आज की गई ब्लॉक डील में करीब $1 बिलियन के अदाणी ग्रुप के शेयर खरीदे हैं। GQG, IHC और अन्य निवेशकों ने अदाणी परिवार से अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी ग्रीन के शेयर खरीदे हैं। अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी ग्रीन में आज करीब 900 मिलियन डॉलर की कुल ब्लॉक डील हुई है।

अदाणी ग्रीन एनर्जी में 24 बड़े ट्रेड्स में करीब 11.4 लाख शेयरों या 2.2% इक्विटी शेयरों का ट्रेड हुआ और अदाणी एंटरप्राइजेज में 1.8 करोड़ शेयरों या 1.6% इक्विटी शेयरों का ब्लॉक ट्रेड हुआ है। GQG ने मार्च में अदाणी ग्रुप की चार कंपनियों में 1.9 बिलियन डॉलर का निवेश किया था, जबकि अदाणी ग्रुप ने कर्ज चुकाया था और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोड शो किया था। GQG ने पिछले कुछ महीनों में 400-500 मिलियन डॉलर का निवेश करके ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। GQG के फाउंडर राजीव जैन ने पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वो अपना निवेश दोगुना करेंगे। आज अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर 5.63% ऊपर बंद हुआ।