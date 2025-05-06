Hot Deal: बिना डिस्काउंट लगाए ₹85000 से कम में मिल रहा है Samsung Galaxy S24 Ultra, बैंक ऑफर लगा देंगे तो…

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G फोन अब 85000 से कम की कीमत पर मिल रहा है। जी हां, आप इस फोन को 85000 से कम में खरीद सकते हैं वो भी बिना कोई बैंक ऑफर, डिस्काउंट कूपन और एक्सचेंज ऑफर के।

ऐसा हर दिन नहीं होता कि आपको यह फोन इतने सस्ते प्राइस पर मिले। लेकिन अभी यह मुमकिन है क्योंकि इस वक्त Amazon पर Great Summer Sale चल रही है। यह सेल 8 मई को खत्म हो जाएगी।

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Price

अमेजन पर यह फोन 84999 रुपये का मिल रहा है। इसके ऊपर से आप एक्सचेंज ऑफर के तहत ₹68,850 की अधिकतम छूट भी पा सकते हैं। और, अगर आप Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, तो आपको ₹2,549 की अधिकतम छूट भी मिल सकती है।

इस फोन में ग्राहकों को No Cost EMI का ऑप्शन भी मिलता है। Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का छूट मिला दें तो आपको यह फोन 82,450 रुपये में मिल सकता है।

Samsung Galaxy S24 Ultra Features and Specifications

Galaxy S24 Ultra में 6.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, जो 3120 x 1440 पिक्सल का क्वाड एचडी+ रिज़ॉल्यूशन प्रदान करता है। यह 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन धूल और पानी प्रतिरोधी भी है। फोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर लगा है टॉप टॉप परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है।

यह डिवाइस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, और इसमें 7 साल तक ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट मिलता है।

S24 Ultra की सबसे खास खूबियों में से एक है इसका कैमरा सिस्टम है। इसमें 120 डिग्री फील्ड ऑफ़ व्यू वाला 12MP अल्ट्रा-वाइड सेंसर, OIS वाला 200MP वाइड-एंगल कैमरा और 5x और 3x ऑप्टिकल ज़ूम देने वाले टेलीफ़ोटो लेंस शामिल हैं।

कैमरा सिस्टम 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और 100x तक डिजिटल ज़ूम को सपोर्ट करता है।

इस फोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 30 घंटे तक के वीडियो प्लेबैक और 95 घंटे तक के ऑडियो प्लेबैक बैकअप दे सकती है।