फोन चार्ज करने में ही हो जाती है इतने बिजली की खपत! हर साल इतने रुपये का बनता है बिल

हम सब कई बार अपने स्मार्टफोन को काफी देर तक चार्ज में लगाकर छोड़ देते हैं। हालांकि, हमें पता होता है कि इसका असर फोन की बैटरी लाइफ (Phone Battery Life) पर पड़ता है। लेकिन, हमारा ध्यान कभी भी बिजली खपत की तरफ नहीं जाता है। आपने कभी सोचा है कि फोन की बैटरी चार्ज होने में कितना बिजली यूज होता है। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपके फोन की बैटरी फुल होने में कितना यूनिट खर्च होता है।

फोन चार्ज में कितनी यूज होती है बिजली

स्मार्टफोन के नॉर्मल चार्जर की पावर 5 से 20 वॉट की होती है। फास्ट चार्जर 18-20 वॉट या फिर उससे ज्यादा का होता है। वहीं, नॉर्मल चार्जर 5 वॉट का होता है। कई फोन को फुल चार्ज होने में 1 से 2 घंटे का वक्त लगता है। हालांकि, यह पूरी तरह से आपके स्मार्टफोन और चार्जर के मॉडल पर निर्भर करता है। वहीं, कुछ स्मार्टफोन में केवल 30 मिनट में ही फोन फुल चार्ज हो जाते हैं।

अब सवाल आता है कि आपके फोन चार्ज में कितनी बिजली यूज होती है? इस सवाल का जवाब उदाहरण के जरिये समझें। अगर 10 वॉट का चार्जर 2 घंटे में फोन को फुल चार्ज करता है। पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 10 वॉट x 2 घंटे = 20 Wh (वॉट-आवर) है। इसका मतलब है कि एक बार फोन चार्ज होने में 0.02 यूनिट (kWh) पावर यूज होती है।

सालभर में खर्च होती है इतनी पावर

अगर यूजर दिन में एक बार फोन चार्ज करता है तो वह पूरे साल में 0.02 यूनिट × 365 दिन = लगभग 7 से 10 यूनिट यूज करता है। अब अगर हर यूनिट का चार्ज ₹7 है तो इस हिसाब से सालभर में फोन चार्जिंग पर ₹70 खर्च करते हैं। ये खर्च आपके शहर में यूनिट प्राइस पर डिपेंड करता है। हर शहर में यूनिट का प्राइस अलग होता है।

अगर आपके पास 20 वॉट का चार्जर है तो आप आसानी से चार्जर वॉटx चार्जिंग टाइम= Wh निकाल सकते हैं।

इस तरह भी खपत होती है बिजली

कई बार हम अपने फोन को चार्जर से अनप्लग्ड यानी हटा देते हैं लेकिन चार्जर बोर्ड में लगा रहता है और स्विच ऑन रहता है। इस स्थिति में भी बिजली की खपत होती है। वैसे तो इसमें कम पावर यूज होता है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म में जुड़ जाता है। ऐसे में बिजली बचाने और बिजली बिल को कम करने के लिए आपको हमेशा फोन चार्ज होने के बाद चार्जर को हटा देना चाहिए और स्विच भी ऑफ कर देना चाहिए। इसके अलावा हमेशा ओरिजनल चार्जर ही यूज करें। अगर आप डुप्लीकेट चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर आपके फोन के साथ बिजली खपत पर भी पड़ता है।