Oppo Find N3 Flip SmartPhone ₹94,999 में लॉन्च

Oppo ने इंडियन मार्केट में 'Oppo Find N3 Flip' स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इस सेटअप के साथ यह दुनिया का पहला फ्लिप स्मार्टफोन है। कंपनी ने इसे सिंगल वैरिएंट 12GB+256GB में पेश किया है। इसकी कीमत ₹94,999 है। फोन की बुकिंग शुरू कर दी गई है। बायर्स के लिए यह स्मार्टफोन 22 अक्टूबर से ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट और ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर शाम 6 बजे से अवेलेबल हो जाएगा।

ओपो फांइड N3 फ्लिप फोन के लिए कंपनी अलग-अलग बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड पर 12,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर दे रही है। वहीं, ओपो यूजर्स को कंपनी 8,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस भी साथ में दे रही है। ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप की टक्कर हाल ही में लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5 से होगी, जिसकी शुरुआती कीमत ₹99,999 है। सैमसंग Z फ्लिप इस सेगमेंट का मार्केट ली़डर है। मोबाइल में आयताकार कवर डिस्प्ले दिया गया है, जो छोटे स्मार्टफोन की तरह काम करता है।

कवर डिस्प्ले के साइड में राउंड रिंग के अंदर रियर कैमरा सेटअप लगा है, जिसमें Hasselblad ब्रांडिंग भी मौजूद है। फोन का ​बैक पैनल 3D कर्व डिजाइन वाला है। फोन के राइट फ्रेम पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दिया गया है, वहीं लेफ्ट फ्रेम पर शार्टकर बटन भी मौजूद है। लोवर फ्रेम पर यूएसबी पोर्ट, स्पीकर और सिम ट्रे मिलती है। मोबाइल क्रीम गोल्ड और स्लीक ब्लैक कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हुआ है। फ़ोन का डिस्प्ले ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप में दो फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले दिए गए हैं।

इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.8 इंच का मेन डिस्प्ले और 3.26 इंच का कवर डिस्प्ले शामिल है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9200 प्रोसेसर दिया गया है। फोन आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 13 बेस्ड कलर OS 13.1 पर काम करता है। ग्राफिक्स के लिए यह फोन माली-जी715 जीपीयू से लैस है। डिवाइस के रियर पैनल पर OIS फीचर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है।

इसमें 50MP का सोनी आईएमएक्स890 प्रायमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रावाइड और 32MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट पैनल पर पंच होल डिजाइन में 32MP का कैमरा मिलता है। पावर बैकअप के लिए फोन में 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,300mAh की बैटरी मिलती है। ओपो फाइंड एन3 फ्लिप फोन में सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। मोबाइल में 5G और 4G के साथ NFC जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।