Audi Q3: ये SUV दिखने में शानदार और चलती भी जबरदस्त, खरीदने के लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन

अगर आप पहली बार कोई महंगी और लग्जरी SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऑडी Q3 आपके लिए एकदम सही च्वाइस है। आर्टिकल में इस कार के फीचर के बारे में जानते हैं।

New Delhi,UPDATED: Apr 23, 2025 16:37 IST
Audi Q3
Audi Q3

अगर आप पहली बार कोई महंगी और लग्जरी SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऑडी Q3 आपके लिए एकदम सही च्वाइस है। इसमें आपको अच्छा लुक, बढ़िया परफॉर्मेंस और आराम तीनों मिलते हैं। इसकी कीमत 44.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और ये तीन मॉडल में मिलती है।

दिखने में बहुत ही शानदार

ऑडी Q3 के आगे का हिस्सा बड़ा और मजबूत लगता है। इसमें तेज LED लाइटें, सनरूफ और चमकदार डिजाइन है। गाड़ी के रंग जैसे नवारा ब्लू और पल्स ऑरेंज भी बहुत खास हैं। ये गाड़ी बाहर से जितनी दिखती है अंदर से भी उतनी ही अच्छी है।

इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन लगा है जो 190 हॉर्सपावर की ताकत देता है। मतलब गाड़ी तेज और स्मूथ भी भी चलती है। इसमें ऑडी की खास तकनीक "क्वाट्रो" लगी है, जिससे गाड़ी फिसलती नहीं और हर रास्ते पर आराम से चलती है। इसके अलावा आप अपने मूड के हिसाब से इसका ड्राइविंग मोड भी बदल सकते हैं।

अंदर से बहुत स्मार्ट और आरामदायक

गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि आप किसी स्मार्ट ऑफिस में बैठे हैं। इसमें बड़ा डिजिटल मीटर है, नेविगेशन है, मोबाइल चार्ज करने की सुविधा है और 10 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम है। 

छोटी गाड़ी लेकिन जगह भरपूर

ऑडी Q3 दिखने में भले ही छोटी SUV लगे, लेकिन इसके अंदर बहुत जगह है। इसका बूट स्पेस (पिछली डिक्की) 530 लीटर का है, मतलब ढेर सारा सामान आराम से रख सकते हैं। सीटें आरामदायक हैं और पीछे वाली सीटों को आगे-पीछे भी कर सकते हैं, यानी यह कार फैमिली परफेक्ट है।

सेफ्टी में भी नंबर वन

गाड़ी में 6 एयरबैग हैं, जो एक्सीडेंट में बचाव करते हैं। बच्चों के लिए खास सीट लगाने की सुविधा (ISOFIX), हिल पर गाड़ी खिसके नहीं इसके लिए "हिल स्टार्ट असिस्ट", पीछे कैमरा और टायर की हवा चेक करने वाला सिस्टम भी है। 

