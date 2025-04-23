SBI ने Deepfake Scam पर बजाया अलार्म, फर्जी AI स्कीम से जुड़े वीडियो पर दी सख्त चेतावनी

अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई वीडियो दिखे जिसमें SBI और भारत सरकार मिलकर कोई नई AI बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम (AI-Based Investment Scheme) शुरू करने की बात कर रहे हों, तो सावधान हो जाइए। ये वीडियो फर्जी हैं और SBI ने खुद इन्हें खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

एसबीआई ने साफ-साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो डीपफेक तकनीक (Deepfake Scam) से बनाए गए हैं। इनमें बड़े-बड़े नेताओं और बैंक अधिकारियों की आवाज और चेहरे को एडिट कर ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो इस स्कीम को प्रमोट कर रहे हों। ये स्कीमें झूठी हैं और लोगों को धोखा देने के लिए बनाई गई हैं।

ALERT - PUBLIC CAUTION NOTICE pic.twitter.com/uLUzNrGBua — State Bank of India (@TheOfficialSBI) April 15, 2025

एसबीआई ने अपने आधिकारिक X (पूर्व Twitter) अकाउंट से पोस्ट कर कहा कि ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से SBI का कोई लेना-देना नहीं है जो गैर-हकीकत और बेहद ज्यादा रिटर्न देने का वादा करता हो।

बैंक ने लोगों से अपील की है कि किसी भी स्कीम में पैसा लगाने से पहले केवल SBI की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल या नजदीकी ब्रांच से ही जानकारी लें।

कैसे बनाया जाता है Deepfake वीडियो?

Deepfake तकनीक AI की मदद से किसी भी इंसान की शक्ल और आवाज को हूबहू कॉपी कर लेती है। फिर उसे किसी वीडियो में जोड़कर असली जैसा बना दिया जाता है। इससे आम लोग धोखे में आ जाते हैं और सोचते हैं कि वीडियो में जो कहा जा रहा है, वो सच है।

पहले भी हुए हैं ऐसे मामले

इस साल की शुरुआत में Union Finance Minister का एक Deepfake वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें एक झूठे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते दिखाया गया था। PIB Fact Check ने उस वीडियो को फर्जी बताया और लोगों को आगाह किया।

कैसे बचें इन स्कैम से?

हमेशा बैंक या सरकारी जानकारी की पुष्टि ऑफिशियल वेबसाइट या ब्रांच से करें। किसी भी स्कीम में बिना जांचे-परखे पैसा न लगाएं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दिखने वाले "असली" वीडियो को भी आंख बंद करके सच नहीं मानना चाहिए।