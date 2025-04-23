scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार₹36 वाला शेयर ₹7000 के पार! अब खरीदने की मची होड़ - बैक टू बैक अपर सर्किट; ₹50 हजार बना ₹2 करोड़

5 साल में स्टॉक ने 18000% से ज्यादा का रिटर्न देते हुए निवेशकों के 50,000 रुपये के निवेश को करीब 2 करोड़ रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 23, 2025 12:55 IST

Multibagger Stock: आज हम जिस शेयर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसने 5 साल में 18000% से ज्यादा का रिटर्न देते हुए निवेशकों के 50,000 रुपये के निवेश को करीब 2 करोड़ रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है। 

इतना ही नहीं अब शेयर निवेशकों को डिविडेंड और बोनस का डबल गिफ्ट भी देने जा रही है जिसकी RECORD DATE फिलहाल कंपनी ने तय नहीं की है। इस शेयर में 21, 22 और आज 23 अप्रैल को लगातार 5% का अपर सर्किट लगा है। 

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Shilchar Technologies Ltd. यह कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाती है। 

₹50 हजार ऐसे बना ₹2 करोड़

पांच साल पहले 24 अप्रैल 2020 को शेयर की कीमत सिर्फ 36.75 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास Shilchar Technologies के 1,388 इक्विटी शेयर होते।

अब कंपनी ने सितंबर 2023 में 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया था यानी की हर 1 शेयर पर कंपनी ने 1 बोनस शेयर जारी किया था। इस हिसाब से उस निवेशक के पास बोनस शेयर के बाद अब Shilchar Technologies के 2,776 इक्विटी शेयर हो गए होते। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत बीएसई पर 7043 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 2,776 × 7043 = 1,95,51,368 रुपये 1.95 करोड़ यानी करीब 2 करोड़ रुपये होते। 

हाल ही में कंपनी ने बोनस और डिविडेंड का किया है ऐलान

Q4 रिजल्ट के साथ साथ हाल ही में कंपनी ने 2:1 के रेश्यो में बोनस और 125% के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की है। 

कंपनी अपने शेयरधारकों को 2:1 के रेश्यो में बोनस देगी। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक 2 इक्विटी शेयर के बदले 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला 1 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में देगी। 

वहीं कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 12.50 रुपये का डिविडेंड देगी। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
