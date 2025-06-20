Vivo का सबसे पतला 5G फोन भारत में लॉन्च, 90W चार्जिंग और AI फीचर्स शामिल; जानें कितनी है कीमत

Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y400 Pro भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह उनके सेगमेंट का सबसे पतला फोन है। फोन में 3D कर्व्ड डिस्प्ले दिया है। इस स्मार्टफोन में कई AI फीचर्स भी हैं।

आइए, Vivo Y400 Pro के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

शानदार हैं Vivo Y400 Pro के फीचर्स (Vivo Y400 Pro 5G Features)

Vivo Y400 Pro 5G में 6.77 इंच का फुल-HD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है। यह स्मार्टफोन 120Hz रिफ्रेश रेट और 4,500 nits की ब्राइटनेस के साथ आता है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर है, जो 4nm तकनीक पर बना है। इसके साथ ही फोन में 8GB RAM और 256GB तक की स्टोरेज मिलती है।

फोन के कैमरा की बात करें तो फोन में 50MP Sony IMX882 प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकंडरी सेंसर दिया गया है। वहीं, फ्रंट में 32MP का कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। यह फोन Android 15 पर बेस्ड FuntouchOS 15 पर चलता है।

बैटरी और चार्जिंग (Vivo Y400 Pro 5G Battery)

फोन में 5,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि यह बैटरी जल्दी चार्ज होकर लंबे समय तक चलेगी। ऐसे में फोन यूजर को बार-बार फोन को चार्ज करने की जरूरत नहीं है।

फोन में हैं भरपूर AI फीचर्स (Vivo Y400 Pro 5G AI Features)

फोन में कई स्मार्ट AI फीचर्स जैसे AI Photo Enhance, AI Erase 2.0, AI नोट असिस्ट, AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट और AI सुपरलिंक हैं। इसके अलावा Google का सर्किल टू सर्च फीचर भी फोन को सपोर्ट करता है।

कितनी है फोन की कीमत? (Vivo Y400 Pro 5G Price in India)

भारत में Vivo Y400 Pro 5G की कीमत 8GB + 128GB वेरिएंट के लिए ₹24,999 है, जबकि 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत ₹26,999 रखी गई है। यह फोन फ्रीस्टाइल व्हाइट, फेस्ट गोल्ड और नेबुला पर्पल रंगों में मिलेगा। फोन के प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। फोन की ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री 27 जून से Vivo की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, Amazon और ऑफलाइन स्टोर्स पर शुरू होगी।