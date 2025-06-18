scorecardresearch
Newsटेक्नोलॉजीएंट्री के लिए तैयार Poco का नया फोन, इतनी कीमत में मिलेगा शानदार कैमरा और लॉन्ग लाइफ बैटरी

एंट्री के लिए तैयार Poco का नया फोन, इतनी कीमत में मिलेगा शानदार कैमरा और लॉन्ग लाइफ बैटरी

Poco F7 जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। फोन के लॉन्च डेट से पर्दा उठ गया है। आर्टिकल में फोन की लॉन्च डेट, फीचर्स और प्राइस के बारे में विस्तार से जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 18, 2025 11:32 IST
Poco F7
Poco F7

Poco F7 अब भारत में लॉन्च होने वाला है। Poco ने बताया कि Poco F7 24 जून 2025 को भारत में लॉन्च हो जाएगा। फोन के लॉन्च की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर हुई है। कंपनी ने लॉन्च डेट के साथ स्मार्टफोन के डिजाइन और स्पेक्स की जानकारी भी साझा की है। 

बता दें कि Poco F7 एक गेमिंग फोन है। यह फोन Poco F सीरीज में आता है। हालांकि, Poco F7 एक हद तक Poco F6 से थोड़ा मिलता-जुलता है। आइए, Poco F7 के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं। 

Poco F7 Design

Poco F सीरीज के स्मार्टफोन में डुअल-टोन चेसिस है। इसमें फोन के ऊपरी हिस्से में स्क्रू और वेंट हैं। फोन की तस्वीर के हिसाब से कैमरा के चारों ओर  RGB लाइटिंग हैं। हालांकि, अभी यह नहीं पता कि पोको के सभी वेरिएंट के फोन में यह लाइटिंग है या नहीं। 

Poco F7 confirmed specification

पोको के Poco F सीरीज में हाइ-एन्ड टिप्स होते हैं। Poco F6 में Snapdragon 8s Gen 3 चिप है। अब उम्मीद है कि Poco F7 में Snapdragon 8s Gen 4 हो सकता है। चाइना के मार्केट में Redmi Turbo 4 Pro आ गया है, माना जा रहा है कि इसका ब्लूप्रिंट पोको के फोन में देखने को मिल सकता है। 

फोन के डिजाइन से एक बाद साफ है कि फोन में ड्यूल कैमरा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पोको के इस फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा हो सकता है।  

Poco F7 में 7,550mAh की बैटरी होगी। यह आज के समय में सबसे ज्यादा बैटरी वाला फोन है। फोन की बैटरी 90W फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। हालांकि, फास्ट रिवर्स चार्जिंग 22.5W होगा। 

Poco F7 Price in India

Poco F7 24 जून को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इस फोन की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये हो सकती है। फोन 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के वेरिएंट में लॉन्च होगा। 

