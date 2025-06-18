Poco F7 अब भारत में लॉन्च होने वाला है। Poco ने बताया कि Poco F7 24 जून 2025 को भारत में लॉन्च हो जाएगा। फोन के लॉन्च की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर हुई है। कंपनी ने लॉन्च डेट के साथ स्मार्टफोन के डिजाइन और स्पेक्स की जानकारी भी साझा की है।

advertisement

🛰️ With an unprecedented futuristic Cyber silver design, we perfect every detail. 🌌

The neon green flare deco transforms into a speedforce artifact. #POCOF7 #SuperSpeedUnleashed pic.twitter.com/MH8QUR0wBt — POCO (@POCOGlobal) June 17, 2025

बता दें कि Poco F7 एक गेमिंग फोन है। यह फोन Poco F सीरीज में आता है। हालांकि, Poco F7 एक हद तक Poco F6 से थोड़ा मिलता-जुलता है। आइए, Poco F7 के फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं।

Poco F7 Design

Poco F सीरीज के स्मार्टफोन में डुअल-टोन चेसिस है। इसमें फोन के ऊपरी हिस्से में स्क्रू और वेंट हैं। फोन की तस्वीर के हिसाब से कैमरा के चारों ओर RGB लाइटिंग हैं। हालांकि, अभी यह नहीं पता कि पोको के सभी वेरिएंट के फोन में यह लाइटिंग है या नहीं।

Poco F7 confirmed specification

पोको के Poco F सीरीज में हाइ-एन्ड टिप्स होते हैं। Poco F6 में Snapdragon 8s Gen 3 चिप है। अब उम्मीद है कि Poco F7 में Snapdragon 8s Gen 4 हो सकता है। चाइना के मार्केट में Redmi Turbo 4 Pro आ गया है, माना जा रहा है कि इसका ब्लूप्रिंट पोको के फोन में देखने को मिल सकता है।

फोन के डिजाइन से एक बाद साफ है कि फोन में ड्यूल कैमरा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पोको के इस फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा हो सकता है।

Poco F7 में 7,550mAh की बैटरी होगी। यह आज के समय में सबसे ज्यादा बैटरी वाला फोन है। फोन की बैटरी 90W फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। हालांकि, फास्ट रिवर्स चार्जिंग 22.5W होगा।

Poco F7 Price in India

Poco F7 24 जून को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। इस फोन की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये हो सकती है। फोन 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के वेरिएंट में लॉन्च होगा।