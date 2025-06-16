Apple ने मान ली अपनी गलती, अब फ्री में रिपेयर होगा लाखों डिवाइस

Apple अपने हाई-क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेहतरीन कस्टमर सर्विस के लिए दुनियाभर में मशहूर है। लेकिन कभी-कभी टेक्नोलॉजी में भी खामियां रह जाती हैं। ऐसा ही कुछ 2023 के Mac mini मॉडल्स के साथ हो रहा है, जहां स्लीप मोड में जाने के बाद डिवाइस दोबारा ऑन नहीं हो पा रहा। अब Apple ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए फ्री रिपेयर प्रोग्राम (Free Repair Program) की घोषणा की है।

इस मॉडल में आ रही दिक्कत

कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनका Mac mini जब स्लीप मोड में जाता है, तो वो दोबारा चालू नहीं होता। यह परेशानी खास तौर पर 2023 के Mac mini मॉडल्स में देखने को मिली है। इनमें Apple का M2 चिप लगा है। Apple ने माना है कि यह एक हार्डवेयर से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है।

शुरू किया फ्री रिपेयर प्रोग्राम

Apple ने स्पष्ट किया है कि यह परेशानी 16 जून 2024 से 23 नवंबर 2024 के बीच बनाए गए Mac mini डिवाइस में देखने को मिली है। अगर आपका Mac mini इसी टाइम पीरियड के बीच मैन्युफैक्चर हुआ है और आप इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप इस फ्री रिपेयर प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि यूजर्स को रिपेयर के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। Apple ने कहा है कि वे ऑथर्ड सर्विस सेंटर (Apple Authorized Service Providers) या फिर सीधे Apple Store के जरिए फ्री में डिवाइस को ठीक करेंगे। ये सुविधा केवल उन्हीं डिवाइसों के लिए है जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की कैटेगिरी में आते हैं।

आपका Mac mini एलिजिबल है या नहीं?

अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि आप कैसे जानें कि आपका Mac mini इस फ्री रिपेयर प्रोग्राम में आता है या नहीं? इसके लिए Apple ने एक स्पेशल टूल लॉन्च किया है जो उसकी सपोर्ट वेबसाइट पर मौजूद है। आपको वहां जाकर बस अपने Mac mini का सीरियल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका डिवाइस रिपेयर प्रोग्राम के तहत आता है या नहीं।

अगर आपका Mac mini इस फ्री रिपेयर स्कीम में शामिल है, तो आप सीधे Apple रिटेल स्टोर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या फिर किसी ऑथर्ड Apple सर्विस सेंटर में जाकर डिवाइस की रिपेयर करवा सकते हैं। ध्यान रखें कि रिपेयर से पहले Apple आपकी डिवाइस की जांच करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि समस्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण ही है।

क्यों लिया Apple ने यह कदम?

Apple आमतौर पर अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को लेकर सख्त रहता है। जब भी कोई बड़े लेवल पर प्रॉब्लम आती है तो कंपनी तुरंत रिएक्शन देती है। इस मामले में भी यूजर्स की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कंपनी ने इस फ्री रिपेयर प्रोग्राम की घोषणा की है ताकि कस्टमर का भरोसा बना रहे।