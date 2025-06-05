Apple AirPods जैसे दिखने वाला UNIX का नया ईयरबड्स, कीमत ‌₹2000 से कम

अगर आप कम कीमत में प्रीमियम डिजाइन वाले TWS इयरबड्स की तलाश में हैं तो Unix ब्रैंड के नए Z2 Bloom इयरबड्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। भारतीय कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Unix ने अपने लेटेस्ट True Wireless Stereo (TWS) इयरबड्स Z2 Bloom को लॉन्च कर दिया है। ये ईयरबड्स सिर्फ दिखने में Apple AirPods जैसे लगते हैं, बल्कि इनकी परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप भी शानदार है।

Unix Z2 Bloom को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो स्टाइल के साथ परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं करना चाहते। इसकी एलिगेंट व्हाइट फिनिश, हल्की बॉडी, और एयरपॉड्स जैसी स्टेम डिजाइन इसे एक प्रीमियम फील देती है। ये इयरबड्स कानों में बिल्कुल फिट होते हैं और लंबे समय तक पहने जा सकते हैं।

Unix Z2 Bloom में 13mm के बड़े ड्राइवर लगे हैं जो HD साउंड आउटपुट देते हैं। साथ ही इसमें मौजूद Composite Membrane ANC स्पीकर बैकग्राउंड नॉइज़ को काफी हद तक कम कर देते हैं, जिससे म्यूजिक सुनने या कॉल करने का अनुभव और भी बेहतर हो जाता है।

इसका मतलब है कि यूजर ट्रेन में सफर कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों इसकी क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी हर माहौल में बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस देती है।

इन इयरबड्स में Pure Cobalt बैटरी और 300mAh चार्जिंग केस दिया गया है। कंपनी क्लेम करती है कि एक बार चार्ज करने पर ईयरबड्स का टोटल प्ले टाइम कम से कम 40 घंटे तक का है। इसके केस से इयरबड्स को 4 बार तक फुल चार्ज किया जा सकता है। यानी एक बार चार्ज करके पूरे हफ्ते तक आप बिना रुकावट म्यूजिक का मजा ले सकते हैं।

चार्जिंग के लिए इसमें Type-C पोर्ट है। यह केस सिर्फ 45 से 60 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है।

Unix Z2 Bloom में Bluetooth v5.4 सपोर्ट दिया गया है जिससे कनेक्टिविटी तेज और स्टेबल रहती है। साथ ही इसमें MOS IC प्रोटेक्शन दिया गया है जो डिवाइस को ओवरहीटिंग से बचाता है।

इसके अलावा, इसमें दिए गए टच कंट्रोल्स से आसानी से म्यूजिक प्ले/पॉज, कॉल रिसीव, और वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। Unix Z2 Bloom की कीमत ₹1999 रखी गई है और ये Unix इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा देशभर के लीडिंग रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।