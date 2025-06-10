iOS 26: अब iPhone होगा पहले से ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश, जानें नए फीचर्स

Apple के WWDC 2025 में नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 लॉन्च हुआ। इस नए अपडेट के बाद आईफोन अब नए लुक में आएगा। इस अपडेट के बाद iPhone और भी स्मार्ट हो गया है। iOS 26 में Apple Intelligence भी शामलि हैं। आइए,नीचे जानते हैं कि iOS 26 में कौन-कौन से फीचर्स मिल रहे हैं।

नए डिजाइन में आया iOS 26



Apple ने iOS 26 में Liquid Glass Design लाया है जो कि नया विजुअल इफेक्ट है। इस इफेक्ट से ऐप्स और स्क्रीन पर चीजे और डीप के साथ मूवमेंट करते हुए दिखेगी। इसके अलावा लॉक स्क्रीन का टाइम भी वॉलपेपर के हिसाब से हल्का-हल्का मूवमेंट करते हुए दिखेगा। इसके अलावा अब यूजर अपने होम स्क्रीन पर ऐप आइकन और विजेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं।

मार्केट में आएगा AI वाला iPhone

iOS 26 में Apple Intelligence का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से अब iPhone और ज्यादा स्मार्टहो गया है। अब आईफोन में Live Translation होगा, जिसकी मदद से किसी भी कॉल या मैसेज को तुरंत दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं।

वहीं, Visual Intelligence फीचर्स के जरिये स्क्रीन पर शो हो रहे कंटेंट के बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्स को भी सेव कर सकते हैं।

क्रिएट करें खुद का Emoji

iOS 26 में Apple ने Genmoji फीचर भी है। इस फीचर की मदद से यूजर टेक्स्ट और इमेज मिलाकर खुद का emoji क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही Image Playground से AI से फोटो क्रिएट करवा सकते हैं।

कॉल और मैसेजिंग का तरीका बदला

iOS 26 में अब फोन ऐप और भी आसान हो गया है। नए अपडेट के बाद Favorites, Recents और Voicemails एक ही जगह मिलेंगे। इसके अलावा Call Screening ते फीचर्स से पता चल जाएगा कि कॉल किस बारे में है। वहीं, iOS 26 में अनजान नंबर से आए मैसेज अलग फोल्डर में सेव होगा।

आ गए ये नए फीचर्स

iOS 26 अपडेशन में CarPlay के कॉल इंटरफेस में बदलाव किया गया है। नए इंटरफेस के तहत अब मैप्स और नेविगेशन में कोई रुकावट नहीं होगी। वहीं, Apple Music में Lyrics Translation, Pronunciation और AutoMix जैसी AI फीचर्स होंगे।

इसके अलावा Apple Wallet में अब EMI पर पेमेंट और रिवॉर्ड्स की सुविधा मिलेगी। यहां तक कि अब यूजरल AirPods से Studio Quality Audio रिकॉर्ड कर सकते हैं। Safari में Fingerprinting Protection से ऑनलाइन एक्टिविटी को और सिक्योर रखा जा सकता है।

इन आईफोन में चलेगा iOS 26

iOS 26 का अपडेट iPhone 16 सीरीज (iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max), iPhone 15 सीरीज, iPhone 14 सीरीज, iPhone 13 सीरीज, iPhone 12 सीरीज, iPhone 11 सीरीज, iPhone SE (2nd जनरेशन और उसके बाद के मॉडल्स) में मिलेगा। हालांकि ध्यान रहे कि Apple Intelligence वाले कुछ खास फीचर्स सिर्फ iPhone 16 सीरीज, iPhone 15 Pro, और iPhone 15 Pro Max में ही मिलेंगे।