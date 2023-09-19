Apple ने iOS 17 को किया रोलआउट, अपडेट कीजिए अपना सिस्टम

टेक कंपनी Apple ने 18 सितंबर को iOS 17 को रोलआउट कर दिया है। कंपनी ने चार महीने पहले 'WWDC 2023' इवेंट में iOS 17 के बारे में बताया था। तभी से बीटा यूजर्स के लिए ये अवेलेबल था। अब कंपनी ने एप्पल के सभी डिवाइस यूजर्स के लिए इसका स्टेबल वर्जन रोल आउट किया है। इस अपडेट में कंपनी ने लाइव वॉयस मेल, फेसटाइम मैसेज रिकॉर्ड करने की एबिलिटी, पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट पोस्टर सहित कई अन्य फीचर्स दिए हैं। आइए सबसे पहले iOS 17 अपडेट डाउनलोड और इंस्टॉल करने की प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले डिवाइस की सेटिंग में जाए। इसके बाद जनरल ऑप्शन और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में टैब करें। अब आपको iOS 17 का अपडेट दिखाई देगा। इसके बाद डिवाइस का पासवर्ड डालकर डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑप्शन पर टैब करना है।

अब आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाई देगी, जिसे एक्सेप्ट करना है। इसके बाद iOS 17 का अपडेट डाउनलोड होने लगेगा। अपडेट डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल ऑप्शन को चूज करना है। iOS 17 में मिलने वाले फीचर्स को आप अपडेट डाउनलोड करने के पहले देख भी सकते हैं। नेमड्राप फीचर की मदद से आईफोन यूजर्स दो डिवाइस को पास लाकर कॉन्टैक्ट्स शेयर कर सकते हैं। इस फीचर के जरिए नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर होता है। iOS 17 में कंपनी ने लाइव वॉयस मेल का फीचर दिया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स बिना कॉल रीसीव करे कॉल करने वाले व्यक्ति का बातों को जान पाएगा। लाइव वॉयस मेल फीचर को यूज करने के लिए पहली बार डिवाइस की सेटिंग में जाकर इसे इनेबल करना होगा। iOS 17 में एक नया स्टैंडबाय मोड दिया गया है।

फोन चार्जिंग के दौरान लैंडस्केप मोड में होने पर यह फीचर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। इसमें आईफोन की डिस्प्ले पर टाइम, डेट के साथ लाइव एक्टिविटीज, विजेट्स, स्मार्ट स्टैक्स की जानकारी दिखाई देती है। साथ ही डिस्प्ले में रिमाइंडर भी दिखाई देता हैं। इस फीचर की मदद से आप अपने कॉन्टेक्ट की इमेज एड कर कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप किसी की फोटो यूज नहीं करना चाहते हैं तो इमोजी भी यूज कर सकते हैं। इससे कॉल आने पर वह इमेज डिवाइस की स्क्रीन पर दिखेगा। iOS 17 में अपडेट करने के बाद आप 'हे सिरी' नहीं बल्कि केवल 'सिरी' बोलकर वॉयस कमांड फीचर को यूज कर सकते हैं। हालांकि,एप्पल ने वॉयस कमांड फीचर से 'हे सिरी' का सपोर्ट पूरी तरह से नहीं हटाया है। अगर आप हे सिरी बोलकर ही वॉयस कमांड फीचर यूज करना चाहते हैं तो डिवाइस की सेटिंग में जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से यूजर्स रिकॉर्डेड वीडियो और ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। इस मैसेज को एप्पल स्मार्टवॉच पर भी देखा और सुन सकते हैं। डिवाइस की होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन या स्टैंडबाय मोड में इंटरैक्टिव विजिट्स का फीचर दिया गया है। इसके साथ ही नए विजिट्स भी ऐड किए गए हैं।

