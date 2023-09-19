गणेश चतुर्थी के खास मौके पर Reliance का इंटरनेट यूजर्स को खास तोहफा, आज लॉन्च होगा Jio Air Fibre

त्योहारों के समय तमाम कंपनी कई स्कीम्स बाज़ार में लेकर आती है। इंटरनेट सेवा की दुनिया में Reliance की Jio ने पहले से ही तहलका मचाया हुआ है। आज गणेश चतुर्थी के खास मौके पर रिलायंस का इंटरनेट यूजर्स को खास तोहफा मिलने जा रहा है। कंपनी आज Jio Air Fibre को लॉच करने जा रही है। इसकी घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन Mukesh Ambani ने 28 अगस्त को 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में की थी। जियो एयर फाइबर में 1.5 Gbps तक की इंटरनेट स्पीड मिल सकती है, जो जियो फाइबर के 1 Gbps स्पीड से ज्यादा होगी। कंपनी जियो एयर फाइबर की कीमत 6,000 रुपए रख सकती है, जिसमें सिक्योरिटी मनी भी शामिल है। यह रेगुलर फाइबर से थोड़ा महंगा हो सकता है। एयर फाइबर की खासियत इसकी पोर्टेबिलिटी है। यूजर इसे किसी भी लोकेशन पर ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, वहां पर 5G कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रिलायंस जियो के मुताबिक, उनका एयर फाइबर चलते-फिरते ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड देने में सक्षम है। अभी जियो, एयरटेल सहित अन्य कंपनियों के ऑप्टिक वायर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड फाइबर शहरों तक ही सीमित हैं, लेकिन एयर फाइबर बिना किसी वायर के इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ऐसे में एयर फाइबर के जरिए हाई-स्पीड इंटरनेट आसानी से दूर दराज के इलाकों में पहुंच सकेगा।

जियो फाइबर ऑप्टिक वायर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इसके जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए कंपनी घर/ऑफिस में एक राउटर इंस्टॉल करती है। उस राउटर तक ऑप्टिक वायर को ले जाकर कनेक्ट करती है। इसके बाद फाइबर स्टेबल हाई-स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। जियो एयर फाइबर के जरिए कंपनी वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेगी। यह काफी हद तक वायरलेस डोंगल की तरह काम करता है लेकिन इंटरनेट की स्पीड काफी तेज होती है। इसके लिए किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं होती। यह आसानी से इन्स्टॉल हो जाता है। एयरटेल पहले ही एक्सट्रीम एयर फाइबर दिल्ली और मुंबई में लॉन्च कर चुका है। कंपनी का दावा है कि एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर में Wi-Fi 5 राउटर के मुकाबले 50% ज्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड मिलती है। कंपनी ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि देश के अन्य जगहों के लिए एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर कब तक अवेलेबल होगा। एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर को बायर्स ₹7,733 रुपए देकर खरीद सकते हैं, जिसमें 18% की GST अलग से लगती है। इसमें कंपनी ₹2,500 की सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रही है और 6 महीने के डेटा प्लान के लिए ₹4,435 ले रही है।