Jio Air Fiber का आगाज, अब आपका घर होगा हाई-फाई

रिलायंस ने घरों में 20 करोड़ कनेक्शन लगाने करने की योजना बनाई है, और वह हर दिन 1.5 लाख कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखते हैं। जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बाजार में पुराने ब्रॉडबैंड सेवाओं को टक्कर देगा। फिलहाल कंपनी ने Jio Air Fiber का प्राइस रिवील नहीं किया है।

New Delhi,UPDATED: Sep 18, 2023 15:32 IST
Relaince Jio ने सितंबर 2016 में भारत में अपनी 4G सेवाओं की शुरुआत की थी, जिसका तेजी से प्रभाव पड़ा और टेलीकॉम सेक्टर में बदलाव आया। अब फिर से जियो इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचाने के लिए तैयार है। 19 सितंबर को, रिलायंस Jio Air Fiber लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें ब्रॉडबैंड लंबा तार नहीं होगा। अगर आप इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या अपने घर या ऑफिस के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। अब तार वाले ब्रॉडबैंड की आवश्यकता नहीं होगी। Jio Air Fiber एक ऐसा डिवाइस है जो बिना तार के इंटरनेट की सेवा देगा।

Jio Air Fiber में कई बेहतरीन फीचर्स होंगे, जैसे पैरेंटल कंट्रोल, WiFi 6 , और एक सेफ्टी फ़ायरवॉल। यह डिवाइस वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा देगा और यूजर्स को 5G हाई-स्पीड इंटरनेट का मिलेगा। आपको इसमें 5G सिम लगाने की सुविधा मिलेगी, और इंटरनेट की स्पीड आपके क्षेत्र में 5G कनेक्टिविटी की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अनुमान है कि जियो एयर फाइबर में यूजर्स को 1Gbps तक की इंटरनेट स्पीड मिल सकती है। रिलायंस ने घरों में 20 करोड़ कनेक्शन लगाने करने की योजना बनाई है, और वह हर दिन 1.5 लाख कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखते हैं। जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड बाजार में पुराने ब्रॉडबैंड सेवाओं को टक्कर देगा। फिलहाल कंपनी ने Jio Air Fiber का प्राइस रिवील नहीं किया है।

Published On:
Sep 18, 2023