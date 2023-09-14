BT EXCLUSIVE: भारतीयों को 41,193 रुपये महंगा क्यों मिल रहा है iPhone 15 Pro?

जैसे ही भारतीय रुपया कमजोर हुआ और पिछले महीने डॉलर के मुकाबले 83 के स्तर को पार कर गया, Apple ने फिर से नए iPhone 15 और iPhone 15 Plus की कीमत तय कर दी। लेकिन इस साल के iPhone 15 Pro मॉडल की कीमत में उछाल आया है। iPhone 15 Pro (128GB) वेरिएंट की कीमत 1,34,900 रुपये से शुरू होती है। लेकिन वही मॉडल अमेरिकी बाजार में $999 + टैक्स यानि की 90,000 रुपये में बिकेगा। चूंकि कई उपभोक्ता दोनों देशों के बीच कीमत के अंतर के बारे में शिकायत करते हैं, कई लोग यह पहचानने में विफल रहते हैं कि भारत में iPhones पर ड्यूटी और टैक्स लगाए जाते हैं।

उदाहरण के लिए, अमेरिका में $999 की कीमत वाले iPhone 15 प्रो में राज्य टैक्स शामिल नहीं है, जो अमेरिका में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है - कुछ राज्यों में, यह 7 प्रतिशत है, जबकि अन्य में यह अधिक हो सकता है।

Apple भारत में अपनी असेंबली लाइन का विस्तार कर रहा है और यहां iPhone 15 का निर्माण शुरू कर दिया है। हालाँकि, प्रो मॉडल अभी भी चीन में बनाए जाते हैं, और वहां से भारत सहित दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजे जाते हैं।

टेकहार्क के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक फैसल कावूसा का कहना है कि भले ही Apple ने भारत में iPhone 15 का उत्पादन शुरू कर दिया है, लेकिन देश में आयात किए जाने वाले iPhone 15 Pro मॉडल के लिए शुल्क अधिक है

इसका मतलब है कि भारत में आयातित पूरी तरह से निर्मित स्मार्टफोन इकाई पर 22 प्रतिशत शुल्क लगता है। iPhone 15 Pro के मामले में, जीएसटी से पहले यह राशि 20,615.45 है। कुल मिलाकर, 1,34,900 रुपये के आईफोन 15 प्रो के लिए, उपभोक्ताओं को टैक्स और शुल्क में लगभग 41,193.42 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। और iPhone 15 Pro Max (256GB) के एंट्री-लेवल वैरिएंट के लिए जिसकी कीमत 1,59,900 रुपये होगी, शुल्क और कर की राशि 48,827.48 रुपये होगी।

The difference in Indian pricing is due to various factors, with the duties and taxes being the biggest.

उपभोक्ताओं को मिलने वाली एकमात्र राहत ऐप्पल द्वारा दिए जाने वाले ट्रेड-इन्स और कैशबैक हैं। नया स्मार्टफोन खरीदते समय हमेशा पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने का विकल्प होता है। और इस साल एचडीएफसी बैंक नए आईफोन की खरीद पर 8000 रुपये की बचत की पेशकश कर रहा है।