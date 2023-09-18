Youtube में आया नया फीचर, इस फीचर के बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे आप

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Sep 18, 2023 18:48 IST
YouTube ने अपने म्यूजिक ऐप में एक नया फीचर जारी किया है जो यूजर्स को उनके मूड के हिसाब से गाने खोजने और सुनने में मदद करेगा। इस फीचर को "मूड फिल्टर" कहा जाता है। इसमें कई मूड्स हैं जैसे वर्कआउट, फोकस, रिलैक्स, कम्यूट, एनर्जाइज़ और पॉडकास्ट से जुड़े गाने को खोजने का ऑप्शन होता है। यह फीचर यूजर्स को उनकी भावनाओं के आधार पर गाने का चयन करने में मदद करता है।

इसके साथ ही, यूट्यूब जल्द ही और ज्यादा मूड फिल्टर जोड़ने की योजना बना रहा है, जिनमें "क्राई" नामक फिल्टर भी शामिल होगा, जिसमें "सैड सॉन्ग" होंगे। इसके साथ ही "सुपरमिक्स" नामक एक फिल्टर भी होगा जो यूजर्स को गाने के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कराने में मदद करेगा। इस नए फीचर में रोमांस, पार्टी, फील गुड और स्लीप जैसे मूड्स के आधार पर प्लेलिस्ट को बनाया गया है । ये प्लेलिस्ट आपके मूड के हिसाब से गाने का आनंद लेने में मदद करेंगी।

यह फीचर अभी सिर्फ़ वेब पर ही उपलब्ध है, लेकिन यह जल्द ही मोबाइल ऐप पर भी आएगा।

Sep 18, 2023