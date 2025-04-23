Maharashtra Scooters Dividend: बंपर कमाई का मौका! डिविडेंड के साथ मिलेगा स्पेशल डिविडेंड, नोट करें RECORD DATE

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMaharashtra Scooters Dividend: बंपर कमाई का मौका! डिविडेंड के साथ मिलेगा स्पेशल डिविडेंड, नोट करें RECORD DATE

कंपनी आज अपने Q4 रिजल्ट को जारी करते हुए निवेशकों के लिए फाइनल Dividend और Special Dividend की घोषणा की है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 23, 2025 13:39 IST

Maharashtra Scooters Dividend:  Bajaj Holdings and Investment Limited की सब्सिडियरी कंपनी Maharashtra Scooters Ltd ने आज शेयरधारकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी आज अपने Q4 रिजल्ट को जारी करते हुए निवेशकों के लिए फाइनल Dividend और Special Dividend की घोषणा की है। 

कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट भी तय कर दी है। दोपहर 1:19 बजे तक शेयर 4.5% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। चलिए जानते हैं हर शेयर पर निवेशकों की कितनी कमाई होगी और डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट क्या है?

Maharashtra Scooters Dividend

कंपनी ने आज अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वो शेयरधारकों के 300% का फाइनल डिविडेंड यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 30 रुपये का डिविडेंड देगी। 

साथ ही कंपनी ने 300% का स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 30 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी देगी। 

इस हिसाब से निवेशकों को हर शेयर पर कुल 600 प्रतिशत का डिविडेंड यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 60 रुपये का तगड़ा डिविडेंड मिलेगा।

Maharashtra Scooters Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड के लिए शुक्रवार 27 जून 2025 का दिन तय किया गया है।

Maharashtra Scooters Dividend Payment Date

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि वो डिविडेंड की पेमेंट 27 या 28 जुलाई 2025 को करेगी। 

Maharashtra Scooters Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले सितंबर 2024 में 110 रुपये का डिविडेंड, जून 2024 में 60 रुपये का डिविडेंड, सितंबर 2023 में 110 रुपये का डिविडेंड, जून 2023 में 60 रुपये का डिविडेंड और सितंबर 2022 में 100 रुपये का डिविडेंड दिया था। 

Maharashtra Scooters Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:19 बजे तक बीएसई पर 4.50% या 514.70 रुपये की तेजी के साथ 11949.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.25% या 486 रुपये चढ़कर 11,921 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 23, 2025