Waaree Energies Share: ताबड़तोड़ तेजी! 13% से ज्यादा चढ़ा रिन्यूएबल स्टॉक, वजह?

Waaree Energies Share: ताबड़तोड़ तेजी! 13% से ज्यादा चढ़ा रिन्यूएबल स्टॉक, वजह?

शेयरों में बुधवार 23 अप्रैल को 13% से ज्यादा की तेजी मिल रही है। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 11:57 बजे तक कंपनी के 6,82,777 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 23, 2025 12:20 IST

Waaree Energies Share: रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी Waaree Energies Ltd के शेयरों में बुधवार 23 अप्रैल को 13% से ज्यादा की तेजी मिल रही है। बीएसई पर मौजूद डेटा के मुताबिक सुबह 11:57 बजे तक कंपनी के 6,82,777 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है। 

दरअसल रिन्यूएबल स्टॉक में आज यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए गए मजबूत Q4 रिजल्ट के बाद आई है। दोपहर 12:01 बजे तक स्टॉक बीएसई और एनएसई पर 13% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। 

Waaree Energies Share Price

दोपहर 12:01 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 13.39% या 349.80 रुपये चढ़कर 2961.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 13.01% या 340.30 रुपये की तेजी के साथ 2,956.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

स्टॉक ने अपना 52 Week Low इसी महीने की 7 तारीख को बनाया था। तब शेयर गिरकर 1,808.65 रुपये पर बंद हुआ था। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 32% से ज्यादा की छलांग लगाई है। 

मंगलवार को स्टॉक 2611.85 रुपये पर बंद हुआ था और बुधवार को यह 2835 रुपये पर खुला है। अभी तक शेयर का इंट्राडे हाई 2980 रुपये है और इंट्राडे लो 2740.40 रुपये है। 

Waaree Energies Q4 Results

वारी ने 22 अप्रैल को जारी किए Q4FY25 के नतीजों ने बताया कि उसका परिचालन से रेवेन्यू 4,003.93 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की तुलना में करीब 36 फीसदी अधिक है। 

वहीं Q4 में कंपनी का EBITDA साल-दर-साल 116 फीसदी बढ़कर 1,060 करोड़ रुपये हो गया। चालू वित्त वर्ष के लिए, वारी एनर्जीज ने 5,500-6,000 करोड़ रुपये के दायरे में EBITDA गाइडेंस शेयर किया है।  कंपनी ने कहा कि मजबूत डिमांड होने के कारण EBITDA में साल दर साल मजबूत वृद्धि का अनुमान है।

Waaree Energies Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 36 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 24 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 25 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। YTD आधार पर देखें तो शेयर 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Apr 23, 2025