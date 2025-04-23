Gold, Silver Price Today: राहत! आज इतना सस्ता हुआ 'पीला', चेक करें आपके शहर में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold Silver Rates Today : लगातार बढ़ रही सोने और चांदी के कीमतों में आज ब्रेक लगा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर पर सोने और चांदी के वायदे कारोबार की कीमतें आज गिरी हैं।

सुबह 11 बजे तक MCX पर 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाले सोने की कीमत 1.39% और 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी की कीमत 0.15% टूटी है।



सुबह 11 बजे तक MCX पर 5 जून 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाला सोना 1352 रुपये टूटकर 95988 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं 5 मई 2025 के फ्यूचर ट्रेड वाली चांदी 143 रुपये गिरकर 95736 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

advertisement

सुबह 11 बजे तक सोने का MCX पर न्यूनतम भाव 95457 रुपये और अधिकतम भाव 96500 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का न्यूनतम भाव 95425 रुपये और अधिकतम भाव 95745 रुपये प्रति किलोग्राम है।

रिटेल मार्केट में अगर सोने की कीमतों की बात करें तो सोना रिकॉर्ड 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गया है। चलिए जानते हैं कि आज आपके शहर में गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट कीमत क्या है?

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव?