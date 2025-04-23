Ebix Travels ने कर दिखाया कमाल, बना WAVES Bazaar का ऑफिशियल साथी

Eraaya Lifespaces की सब्सिडियरी Ebix Travels को भारत सरकार की अगुवाई में आयोजित हो रहे WAVES Bazaar 2025 के लिए ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर नियुक्त किया गया है। यह ना सिर्फ Ebix Travels के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि भारतीय ट्रैवल इंडस्ट्री में इसकी मजबूत स्थिति को और अधिक मजबूत करता है।

WAVES Bazaar 2025 क्या है?

WAVES Bazaar 2025 यानी World Audio Visual & Entertainment Summit एक इंटरनेशनल स्तर की इवेंट है, जो 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित होगी। यह इवेंट भारत सरकार द्वारा FICCI Frames Content Marketplace के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना है, जहां निर्माता, स्टूडियो, ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म आपस में नेटवर्किंग तलाश सकें।

इस इवेंट में खासतौर पर एक Buyer-Seller segment शामिल होगा, जहां प्रोड्यूसर्स, ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच सीधी बातचीत होगी।

Ebix Travels को क्यों चुना गया?

Ebix Travels को इस मेगा इवेंट का ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर चुना गया है क्योंकि यह दुनिया भर में यात्रा और हॉस्पिटैलिटी सर्विस का एक जाना-माना नाम है। इसकी ग्लोबल प्रेजेंस और टेक-इनेबल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के चलते Ebix Travels WAVES Bazaar में आने वाले सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेलीगेट्स को बेहतर ट्रैवल एक्सपीरियंस देने का वादा करता है। इस पार्टनरशिप के तहत Ebix Travels इन डेलीगेट्स की यात्रा, ठहरने, ट्रांसपोर्ट और अन्य जरूरी सेवाओं की जिम्मेदारी संभालेगा।

Eraaya Lifespaces के लिए मील का पत्थर

Eraaya Lifespaces के लिए यह एक रणनीतिक उपलब्धि है, जो न सिर्फ इसके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है बल्कि आने वाले समय में इस तरह के और भी बड़े प्रोजेक्ट्स की ओर इसे अग्रसर करता है। WAVES Bazaar जैसे इंटरनेशनल इवेंट से जुड़ना एक ऐसा कदम है, जो कंपनी को ग्लोबल स्तर पर पहचान दिला सकता है।

