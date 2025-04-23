अगर आप भी ऐसे स्टॉक्स की तलाश में हैं जो कम कीमत में अच्छे फंडामेंटल्स के साथ मुनाफा दिला सकें, तो HMA Agro Industries पर नजर रखिए। कंपनी द्वारा BSE Filing में दी गई कई जानकारी के बाद यह शेयर एक बार फिर चर्चा में है। करीब 11.15 बजे कंपनी के शेयर 3.12 फीसदी की तेजी के साथ 34.20 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

कंपनी ने दी कई अहम जानकारी

22 अप्रैल को कंपनी के बोर्ड ने कई बड़े कॉर्पोरेट फैसलों की घोषणा की, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर से बढ़ा है। HMA Agro Industries ने बोर्ड मीटिंग में Related Party Transactions को मंजूरी दी है। यह लेनदेन वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी की ग्रुप कंपनियों के साथ किया जाएगा, जो कंपनी के बिजनेस को और मजबूत बनाएगा।

लोन को इक्विटी में बदलेगी कंपनी

कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी HMA Natural Foods Pvt. Ltd. में बकाया लोन को इक्विटी शेयरों में बदलने की मंजूरी दी है। इससे ग्रुप स्ट्रक्चर मजबूत होगा और कैश फ्लो पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

मिला CARE A2+ रेटिंग

CARE Ratings ने कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए CARE A2+ की रेटिंग दी है। इस रेटिंग के पीछे कंपनी की बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन और अच्छा बिजनेस आउटलुक है।

नए CEO की नियुक्ति

कंपनी ने मौजूदा CFO और Whole-Time Director गुलजेब अहमद को नया CEO नियुक्त किया है। कंपनी को विश्वास है कि उनके अनुभव और लीडरशिप से बिजनेस को नई दिशा मिलेगी।

शेयर प्राइस में हलचल

22 अप्रैल को कंपनी के शेयरों में 2.28% की तेजी दर्ज की गई और यह ₹33.15 पर बंद हुआ। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹66.37 है जबकि लो ₹27.54 रहा है। पिछले एक महीने में यह स्टॉक 4% चढ़ा है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 8% की तेजी दिखा चुका है।

